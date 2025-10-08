Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यमुनानगर में संपत्ति विवाद में फायरिंग, पुलिस ने दर्ज किया मामला

    By Avneesh kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:34 PM (IST)

    यमुनानगर के व्यासपुर में सन्नी नैयर नामक व्यक्ति ने अपने चचेरे भाइयों पर संपत्ति विवाद के चलते फायरिंग करने का आरोप लगाया है। सन्नी ने पुलिस को बताया कि आरोपी जो मोहाली में रहते हैं उनसे संपत्ति को लेकर चल रहे मुकदमों के कारण नाराज़ हैं। उन्होंने पहले भी मारपीट की और 2018 में जान से मारने की धमकी दी थी।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रॉपर्टी पर कब्जे की रंजिश में युवक ने चचेरे भाईयों पर लगाया फायरिंग का आरोप। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। व्यासपुर निवासी सन्नी नैयर ने अपने चचेरे भाईयों पर प्रापर्टी पर कब्जे की रंजिश में फायरिंग करने का आरोप लगाया है। वारदात लगभग तीन माह पहले की है। अब पुलिस ने मामले में आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस को दी शिकायत में सन्नी नैयर ने बताया कि उसके चचेरे भाई दीपक नैयर, मुकेश, आकाश, संजीव नैयर पंजाब के मोहाली में रहते हैं। उनके साथ यहां प्रापर्टी को लेकर फौजदारी मुकदमें चल रहे हैं।

    इन मुकदमों के कारण आरोपित उनसे रंजिश रखते हैं। कई बार आरोपित मारपीट कर चुके हैं। वर्ष 2018 में आरोपितों ने गोली मारने की धमकी दी थी। इस मामले में पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया गया। यह केस भी कोर्ट में विचाराधीन हैं।

    आठ जुलाई को आरोपित घर पर आए। आरोपितों के पास हथियार थे। उन्होंने गोली चलाई। जिसमें वह बच गया। उस समय पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने जांच पड़ताल की। मौके से एक कारतूस भी बरामद हुआ था।