यमुनानगर में प्लाईवुड फैक्ट्री के पास मिला भ्रूण, कुत्तों ने नोंच लिया नीचे का हिस्सा

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। पुरानी लक्कड़ मंडी हमीदा में प्लाईवुड फैक्ट्री के पास रविवार को भ्रूण मिला। कुत्तों ने भ्रूण का नीचे का हिस्सा खा लिया था। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लिया।

हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि यह भ्रूण दो से तीन घंटे पहले का था। हमीदा पुलिस चौकी की टीम ने सीन आफ क्राइम टीम से जांच कराई है। इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।