Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यमुनानगर में प्लाईवुड फैक्ट्री के पास मिला भ्रूण, कुत्तों ने नोंच लिया नीचे का हिस्सा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 09:34 AM (IST)

    यमुनानगर के हमीदा इलाके में प्लाईवुड फैक्ट्री के पास एक भ्रूण मिला, जिसे कुत्तों ने नोंच डाला था। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    File Photo

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। पुरानी लक्कड़ मंडी हमीदा में प्लाईवुड फैक्ट्री के पास रविवार को भ्रूण मिला। कुत्तों ने भ्रूण का नीचे का हिस्सा खा लिया था। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लिया।

    हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि यह भ्रूण दो से तीन घंटे पहले का था। हमीदा पुलिस चौकी की टीम ने सीन आफ क्राइम टीम से जांच कराई है। इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभी तक कोई सुराग नहीं लग रहा है। ऐसा भी अंदेशा है कि भ्रूण को कुत्ते खींचकर यहां ले आए हों। शनिवार की सुबह पुरानी लक्कड़ मंडी से लोग गुजर रहे थे। वहां पर उन्होंने देखा कि कई कुत्ते एक भ्रूण को नोंच रहे हैं। जिसके बाद कुत्तों को वहां से हटाया गया और पुलिस को सूचना दी गई।

     