यमुनानगर में अवैध खनन पर प्रवर्तन ब्यूरो ने कसा शिकंजा, 6 ट्रैक्टर और 20 ट्रालियां जब्त; 60 लाख जुर्माना भी ठोका
यमुनानगर के जठलाना थाना क्षेत्र में प्रवर्तन ब्यूरो ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की। उन्हेड़ी गांव के पास यमुना नदी में छापेमारी कर छह ट्रैक्टर और 20 ट्रॉलियां जब्त की गईं। इस कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मच गया। मौके पर ही ट्रॉलियों को खाली कराकर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। प्रवर्तन ब्यूरो के इंस्पेक्टर रोहताश ने बताया कि अवैध खनन रोकने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। जठलाना थाना क्षेत्र के गांव उन्हेड़ी के पास यमुना नदी में प्रवर्तन ब्यूरो की टीम ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने अवैध खनन में संलिप्त छह ट्रैक्टर व 20 ट्राली पकड़ी है। इस कार्रवाई से माफिया में हड़कंप मचा रहा।
कुछ लोग अपने ट्रैक्टर लेकर भाग निकले तो बाकी को टीम ने वहीं पर पकड़ लिया। उनसे ट्रालियां खाली कराई गई। लगभग 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अवैध खनन रोकने के लिए प्रवर्तन ब्यूरो की टीम ने लगातार गश्त कर रही है।
इस दौरान पता लगा कि उन्हेडी के पास यमुना नदी में ट्रैक्टर ट्राली व लोडर के जरिए अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। आसपास के गांवों के लोग खनिज निकाल रहे हैं। इस सूचना पर प्रवर्तन ब्यूरो के इंस्पेक्टर रोहताश अपनी टीम के एसआइ राजेश, एएसआई राजेश कुमार, सिपाही प्रदीप के साथ पहुंचे। टीम को देखकर अवैध खनन कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। वह इधर उधर भागने लगे, लेकिन टीम ने उन्हें पकड़ लिया।
इनके पास से कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। मौके से टीम ने छह ट्रैक्टर, 20 ट्रालियां पकड़ी। इनमें रेत भरा हुआ था। जिसे मौके पर ही खाली कराया गया। वहीं सूचना पर खनन विभाग के अधिकारी व जठलाना थाना पुलिस भी पहुंच गई। खनन विभाग के अधिकारियों ने जांच की। अवैध खनन करने वालों 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
प्रवर्तन ब्यूरो के इंस्पेक्टर रोहताश ने बताया कि अवैध खनन रोकने के लिए नियमित निगरानी की जा रही है। उन्हेडी के पास यमुना नदी से लोडर के जरिए रेत निकालकर ट्रैक्टर ट्रालियों में भरा जा रहा था। जिस पर कार्रवाई की गई है। आगे भी यह कार्रवाई की जारी रहेगी। ट्रैक्टर-ट्रालियों को कब्जे में लिया गया है।
