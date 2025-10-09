हरियाणा के कैथल में खेत गए बुजुर्ग हुए लापता, पुलिस ने दर्ज किया गुमशुदगी का मामला

रादौर के गांव नाचरौन से 72 वर्षीय रामपाल नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति खेत जाने के बाद लापता हो गया। उनके बेटे विनोद कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। परिवार ने उनकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हरियाणा के कैथल में खेत गए बुजुर्ग हुए लापता, पुलिस ने दर्ज किय गुमशुदगी का मामला (File Photo)