    हरियाणा के कैथल में खेत गए बुजुर्ग हुए लापता, पुलिस ने दर्ज किया गुमशुदगी का मामला

    By Popin Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 03:32 PM (IST)

    रादौर के गांव नाचरौन से 72 वर्षीय रामपाल नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति खेत जाने के बाद लापता हो गया। उनके बेटे विनोद कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। परिवार ने उनकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    हरियाणा के कैथल में खेत गए बुजुर्ग हुए लापता, पुलिस ने दर्ज किय गुमशुदगी का मामला (File Photo)

    संवाद सहयोगी, रादौर। गांव नाचरौन से खेत के लिए निकला 72 वर्षीय बुजुर्ग लापता हो गया। विनोद कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका पिता रामपाल सुबह करीब 9 बजे खेत में जाने के लिए घर से निकला था।

    दोपहर तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक कोई सुराग नहीं लग सका। परिजनों ने आसपास के खेतों और परिचितों से भी पूछताछ की, मगर कुछ पता नहीं चला। फिलहाल पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।