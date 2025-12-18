Language
    हरियाणा में बुजुर्ग से 25 लाख रुपये ठगे, क्रिप्टो करेंसी में निवेश का दिया था झांसा

    By Avneesh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:04 PM (IST)

    यमुनानगर के सेक्टर 17 में मोहिंद्र तनेजा साइबर ठगी के शिकार हुए। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर उनसे 25 लाख रुपये ठग लिए गए। जब उन्होंने निवेश की ...और पढ़ें

    बुजुर्ग से क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर 25 लाख रुपये ठगे।

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। सेक्टर 17 निवासी मोहिंद्र तनेजा साइबर ठगी का शिकार हो गए। क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराने का झांसा देकर उनसे 25 लाख रुपये ठग लिए गए। मामला तब खुला। जब वह निवेश की गई रकम को अकाउंट से निकॉलने लगे तो उनसे कमीशन के रूप में 20 लाख रुपये की मांग की गई। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामले में बुधवार को केस दर्ज किया है।

    पुलिस को दी शिकायत में मोहिंद्र तनेजा ने बताया कि उनकी फेसबुक पर आईडी बनी हुई है। इस आईडी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। जिसे स्वीकार कर लिया तो मोबाइल नंबर पर वॉट्सऐप व टेक्सट मैसेज आना शुरू हो गए। इसके बाद इशिता नाम की महिला का कॉल आया। जिसमें बताया कि वह क्रिप्टो करंसी में डील करती है।

    इसके अलावा कपड़ों का व्यापार है। उसने क्रिप्टो में निवेश करने का झांसा दिया। उसने एक लिंक व नंबर भेजा और पूरी जानकारी के लिए कॉल करने को कहा। वहां पर बात हुई तो निवेश कर दिया। इसके लिए अलग से क्रिप्टो का अकाउंट बना दिया गया।

    लगभग 25 लाख रुपये निवेश कर दिए। जब अकाउंट से इस राशि को निकॉलने लगा तो अतिरिक्त चार्ज और टैक्स के रूप में रुपये मांगे गए। लगभग 20 लाख रुपये की मांग की जाने लगी। बाद में पता लगा कि यह साइबर ठगी हुई है।