केंचुआ खाद घोटाला: 6 हजार किसानों से 42 करोड़ की ठगी के आरोपी ने दुबई में उड़ा दी सारी रकम

जागरण संवादाता, यमुनानगर। केंचुआ खाद बनाने के नाम पर छह हजार किसानों से लगभग 42 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में गिरफ्तार किए एग्रो नेचर कंपनी सेक्टर-17 के संचालक जोगिंद्र राज का रिमांड सोमवार को पूरा हो गया। उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अभी इस केस में अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी बकाया है।

आर्थिक अपराध शाखा से जांच अधिकारी केवल सिंह रंगा ने बताया कि आरोपित जोगिंद्र राज की निशानदेही पर 120 बैग केंचुआ खाद के बरामद हुए। उन्हें दिखाकर ही यह किसानों को जाल में फंसाते। किसानों को बताया जाता कि इस तरह का खाद तैयार किया जाता है। आरोपित से कोई रिकवरी नहीं हो सकी। उसमें ठगी के रुपये दुबई में जुए में उड़ा दिए। इस केस में जोगिंद्र राज के अलावा कंपनी के मैनेजर राकेश शर्मा, अंबाला के साहा निवासी लाभ सिंह व संचालक का बेटा गौरव गिरफ्तार किया जा चुका है।

यह दर्ज हुआ था केस 13 मई 2025 को एसपी के पास शिकायत देकर मारवां खुर्द निवासी सिया राम सहित अन्य किसान पहुंचे थे। उन्होंने शिकायत दी थी कि उनके पास एग्रो नेचर फार्मिंग कंपनी के लोग आए। जमीन पर केंचुआ खाद का प्लांट लगाने का झांसा दिया। इसके लिए दस हजार रुपये कंपनी में केंचुआ खाद प्रति बैड के लिए लगाने होंगे जो भी रुपये कंपनी के खाते में जमा होंगे।

उसके बदले में एडवांस चेक दिया जाएगा। जब केंचुआ खाद तैयार हो जाएगा तो उसे कंपनी बेचेगी और किसानों को 22 हजार रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इस संबंध में आरोपितों ने इकरारनामा भी किया। शुरुआत में कंपनी की ओर से रुपये मिलते रहे लेकिन जनवरी 2025 से कंपनी ने रुपये देने बंद कर दिए। इस मामले में सेक्टर 17 थाना पुलिस ने जोगिंद्र राज, राकेश शर्मा, नितिन, गौरव, गोबिंद, सुमन, प्रदीप, आरती व संतोष पर केस दर्ज किया है।