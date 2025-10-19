यमुनानगर में दीपावली को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, फायर कर्मियों की छुट्टियां रद; नोट कर लें इमरजेंसी नंबर

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। दीपावली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। दमकल कर्मियों की छुट्टियां रद कर दी गई हैं। साप्ताहिक अवकाश भी रद किया गया है। मुकंद लाल जिला नागरिक अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी, जिसमें डाक्टर व स्टाफ की राउंड वाइज ड्यूटी रहेगी। ट्रामा सेंटर में कार्यरत डाक्टर आन काल रहेंगे। जिन्हें किसी भी आपात स्थिति में तुरंत बुलाया जा सकेगा। पुलिस की ओर से भीड़भाड़ वाले एरिया में राइडरों को तैनात किया गया है। जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे और जाम के हालात न बने।

डीसी की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। दीपावली पर्व के दौरान पटाखों की चिंगारी की वजह से आग लगने की संभावना अधिक रहती है। कई बार एक छोटी सी चिंगारी की वजह से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए दमकल विभाग ने तैयारियां कर ली हैं। भीड़भाड़ वाले बाजारों के पास दमकल की गाड़ी तैनात रहेगी। फायर आफिसर पंकज परासर ने बताया कि 115 कर्मचारी हैं। सभी की छुट्टियां रद की गई हैं।

कर्मचारियों को भी 12-12 घंटे की ड्यूटी पर लगाया है। विभाग के पास 39 गाड़ियां हैं। जहां पर पटाखों के स्टाल लगे हैं। वहां पर दमकल की गाड़ियां तैनात हैं। इनमें ईएसआई अस्पताल के पीछे, सेक्टर 18 ग्राउंड, वर्कशाप स्थित रेलवे ग्राउंड, रादौर में स्टेडियम, बिलासपुर व छछरौली के राजकीय स्कूल और साढौरा के स्टेडियम में पटाखा स्टाल लगे हैं। वहां पर एक-एक गाड़ियां दमकल की लगाई गई हैं।

स्वास्थ्य विभाग की यह व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की ओर से 22 एंबुलेंस को लगाया है। यह अलग-अलग प्वाइंटों पर राउंड द क्लाक रहेगी। इनमें जीपीएस लगा हुआ है। जिससे इनकी लोकेशन भी ट्रेस होती रहेगी। डाक्टरों को आन काल ड्यूटी पर रहने के आदेश दिए हैं। इनमें आई सर्जन, जनरल सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, ईएनटी, फिजिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, गायनी, डेंटल सर्जन को शामिल किया गया है। ट्रामा सेंटर में अलग से ड्यूटी लगाई गई है। यदि कोई कैजुअल्टी आती है तो यह डाक्टर तुरंत ड्यूटी पर पहुंचेंगे। सिविल सर्जन डा. जितेंद्र सिंह ने बताया कि त्योहार को देखते हुए आपातकालीन सेवा के लिए स्टाफ तैनात रहेगा। इसके लिए चिकित्सकों व स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है।

पुलिस कर रही गश्त पुलिस की ओर से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई गई है। अंतरराज्यीय बार्डर पर नाके लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जिले में भी विभिन्न स्थानों पर लगभग 20 जगहों पर नाके लगाए हैं। वहां से गुजरने वाले वाहनों व संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि जिला पुलिस की पेट्रोलिंग टीमें शहर के मुख्य बाजारों, चौक चौराहों, औद्योगिक क्षेत्रों और हाईवे पर सतत निगरानी कर रही हैं। नाकाबंदी अभियान पूरे जिले में जारी है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी निगरानी रखी जा रही है।