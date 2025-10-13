Language
    हरियाणा: गरीबों की दीवाली कल, 15 जिलों में 9 हजार परिवारों को मिलेंगे प्लॉट; ढाई लाख की सब्सिडी भी मिलेगी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:54 PM (IST)

    हरियाणा में घर बनाने का सपना होगा साकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में ढाई लाख की सब्सिडी मिलेगी। ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में 561 गांवों के 1 लाख 58 हजार लोगों को प्लाट मिलेंगे। शहरी योजना में 16 शहरों के 15 हजार परिवारों को सस्ते प्लाट मिलेंगे। योजना के तहत शौचालय निर्माण और मनरेगा में मजदूरी का भी प्रावधान है।

    हरियाणा में कल गरीबों की मनेगी दीवाली, मिलेगा प्लॉट। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में कल मंगलवार को नौ हजार गरीब परिवारों की दीवाली मनने वाली है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2 के तहत 15 जिलों भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, कैथल, करनाल, यमुनानगर, सोनीपत, सिरसा, रोहतक, पानीपत, नूंह, नारनौल और कुरुक्षेत्र में प्लाटों का ड्रॉ निकाला जाएगा। 143 ग्राम पंचायतों में पात्र परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, जबकि महाग्राम सतनाली और मलाब में 50-50 गज के प्लॉट दिए जाएंगे।

    संबंधित उपायुक्तों और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थानों पर ड्रॉ निकाला जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2 के तहत पंचकूला में 58 गांवों के 3884 लाभार्थियों और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जगाधरी के सेक्टर-23 में 1144 लाभार्थियों को अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र दिए गए थे। योजना के प्रथम चरण में अभी तक 14 शहरों के 15 हजार 256 परिवारों को एक लाख रुपये में 30 गज के प्लॉट दिए जा चुके हैं।

    घर बनाने के लिए मिलेगी ढाई लाख की सब्सिडी

    इन प्लाटों पर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी- 2.0 के तहत ढाई लाख रुपये की सब्सिडी देने का भी प्रविधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में कुल 561 गांवों में एक लाख 58 हजार आवेदकों को प्लाट दिए जाने हैं। लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण' के तहत एक लाख 38 हजार रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।

    साथ ही 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये तथा मनरेगा के तहत 90 दिन की अकुशल मजदूरी देने का भी प्रविधान किया गया है। 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के तहत अब तक 69 हजार 150 घरों का निर्माण किया जा चुका है तथा 579 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार शहरों में 'प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी' के तहत 77 हजार 900 घरों का निर्माण कराते हुए 1650 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

    शहरों में 15 हजार गरीब परिवारों को जल्द मिलेंगे सस्ते प्लॉट

    प्रदेश के 16 शहरों में 15 हजार 251 गरीब परिवारों को जल्द ही सिर पर छत नसीब हो सकेगी। चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, जगाधरी, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, जुलाना, जींद, बहादुरगढ़, पलवल, महेंद्रगढ़, रोहतक और सफीदों में गरीब परिवारों को सरकार की ओर से सस्ते प्लाट दिए जाएंगे।

    प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 में 52 हजार 288 आवेदकों का पंजीकरण हो चुका है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15 हजार 256 परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लाट दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 62 गांवों में 100-100 गज के और हर एक महाग्राम में 50-50 गज के चार हजार 533 प्लाट दिए जा चुके हैं।