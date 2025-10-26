एक नवंबर से बजेंगी शहनाइयां, अगले महीने विवाह के 14 मुहूर्त, दिसंबर में तीन

दीपक प्रजापति, यमुनानगर। देवोत्थान एकादशी एक नवंबर को है। इस दिन भगवान श्रीहरि चार महीने की योग निद्रा से जागेंगे। इसी दिन तुलसी विवाह भी होगा। देवोत्थान एकादशी के बाद मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। एक नवंबर को घरों से लेकर मंदिरों तक में भगवान विष्णु को शंख, डमरू, मृदंग, झाल और घंटी बजाकर योग निद्रा से जागृत किया जाएगा। इस दिन वैष्णव जन व साधु-संत एकादशी का व्रत रखेंगे। भारत में शादी की तारीख का चुनाव शुभ मुहूर्त के अनुसार किया जाता है, ताकि नवविवाहित जोड़े का जीवन खुशहाल और समृद्ध रहे।

पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नवंबर और दिसंबर 2025 में शादी के लिए कुछ विशेष शुभ तिथियां हैं, जो दांपत्य जीवन में सुख-शांति और समृद्धि के लिए शुभ हैं। इस बार मात्र 26 दिन शहनाई गूंजेगी। इसे लेकर होटल, मैरिज होम व धर्मशालाओं में बुकिंग हो चुकी है। कैटर्स से लेकर बैंड-बाजा, घोड़ा-बग्गी व पालकी वालों की भी बुकिंग कर ली गई है।