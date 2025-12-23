यमुनानगर में घना कोहरा बना काल, बिलासपुर-साढौरा मार्ग पर तीन गाड़ियां आपस में टकराईं, दो लोग घायल

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। बिलासपुर–साढौरा मार्ग पर एलबीएस कालेज के नजदीक मंगलवार सुबह घने कोहरे के कारण तीन वाहन आपस में टकरा गए।

इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि वाहनों के अगले हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा।

सुबह के समय अचानक कोहरा घना हो गया। सड़क पर दृश्यता बेहद कम थी। इसी दौरान तेज गति से आ रहे वाहन एक-दूसरे को समय पर नहीं देख पाए और टक्कर हो गई।

सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया।

सोमवार को मौसम साफ रहा था। रात में अचानक मौसम बदला और सुबह घना कोहरा छा गया। चालकों को सड़क पर आगे का कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। इसी कारण दुर्घटना हुई।

मौसम के इस बदलाव का असर जिलेभर में देखा गया। सुबह से ही कई इलाकों में कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम रही।

हाईवे, ग्रामीण सड़कें और शहर के भीतर गलियों भी प्रभावित रही। वाहन चालकों को धीमी गति से वाहन चलाने पड़े। कई स्थानों पर लोग समय पर अपने कार्यस्थलों तक नहीं पहुंच सके।

कोहरे के कारण सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर फाग लाइट और संकेतक नहीं जलाने वाले वाहनों से खतरा और बढ़ गया।

थाना प्रभारी कुशल पाल राणा ने वाहन चालकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। कोहरे में वाहन धीमी गति से चलाने, हेडलाइट और फोग लाइट का प्रयोग करने तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।