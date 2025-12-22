यमुनानगर: सामने खड़ी दिखाई दी मौत, दहशत में कटे बच्ची और दंपती के दो घंटे

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। जगाधरी की लोहरान गली में सोमवार अलसुबह एक घर में लगी आग से एक बच्ची व दंपती को मौत के साये में रहना पड़ा और उनके दो घंटे दहशत में गुजरे। जिस कमरे में आग लगी थी, वहीं से भूतल जाने का रास्ता है।

इससे साथ लगते कमरे में बच्ची सहित दंपती फंस गए थे। पारस ओबराय ने बताया कि बाहर वाले कमरे में आग लगने का पता सुबह करीब चार बजे उस समय चला, जब जोरदार धमाके की आवाज आई। धमाके से उनकी, पत्नी और बेटी की नींद खुल गई।

कमरे से बाहर निकलकर देखा तो दूसरे कमरे में भीषण आग लगी हुई थी। आग की लपटें और धुआं देखकर तीनों डर और सहम गए। उन्होंने तुरंत नीचे भूतल पर मौजूद परिवार के अन्य सदस्यों को मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन जिस कमरे में आग लगी थी, वही नीचे जाने का एकमात्र रास्ता था। आग के कारण न तो परिवार के लोग प्रथम तल पर पहुंच सके और न ही वह लोग नीचे भूतल पर उतर पाए।



परिवार और पड़ोसियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उस पर नियंत्रण नहीं हो सका। हालात बिगड़ते देख पारस ओबराय पत्नी और बेटी के साथ वापस अपने कमरे में आ गए। आग से बचने और घने धुएं से दम घुटने की स्थिति बनने पर उन्होंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया।

इसके बाद तीनों भगवान का नाम लेते हुए मदद के पहुंचने का इंतजार करते रहे। पारस ओबराय ने बताया कि भीषण आग के बेहद नजदीक करीब दो घंटे तक फंसे रहने के दौरान उन्हें हर पल मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। समय पर दमकल कर्मियों के पहुंचने से उनकी और परिवार की जान बच सकी।

गली संकरी होने से गाड़ी घर तक नहीं पहुंच पाई दमकल कर्मी गाड़ी लेकर पहुंचे, पर गली संकरी होने से गाड़ी घर तक नहीं पहुंच पाई। दमकल कर्मियों ने गाड़ी दूर खड़ी कर पाइप को किसी तरह घर तक पहुंचाया और पानी की लगातार दो घंटे आग पर बौछार की।

इसके बाद आग बुझ पाई और उसे, पत्नी व बच्ची को आग के बीच से बाहर निकाला गया, तब तक कमरे में आग ने फ्रिज, वाशिंग मशीन, तीन सोफे, पंखे, व अन्य फर्नीचर को चपेट में ले लिया था। पारस के अनुसार आग से करीब डेढ़़ लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

आग शार्ट सर्किट से लगाने का शक, जांच में जुटी टीम दमकल व पुलिस टीमें आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आग शार्ट सर्किट से लगी। साथ ही कमरे में रखे किसी बिजली उपकरण में तकनीकी खराबी से आग लगने से धमाका होने की बात भी सामने आ रही है।