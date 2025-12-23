Language
    यमुनानगर में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा फायरिंग का मामला, दो दोषियों को सात साल की कैद

    By Avneesh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:18 PM (IST)

    यमुनानगर में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा फायरिंग करने के मामले में अदालत ने दो दोषियों, सागर और कृष्ण को सात साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 35 ह ...और पढ़ें

    पुलिसकर्मियों पर जानलेवा फायरिंग के दो दोषियों को सात साल कैद।

    संवाद सहयोगी, जगाधरी। पुलिसकर्मियों को जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के मामले में अदालत ने दो दोषियों को सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में रोहतक के गांव सांघी निवासी सागर व कृष्ण शामिल है। कोर्ट ने दोषियों पर 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 

    जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रविधान है। फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशविंद्र पोल सिंह की कोर्ट ने सुनाया है। साढौरा थाना पुलिस ने एसटीएफ गुरुग्राम इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार की शिकायत पर 16 दिसंबर 2023 को केस दर्ज किया था।

    सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया था कि मोस्ट वांटेड अपराधी सागर, कृष्ण और टिंकू रोहतक के हत्या मामले में फरार चल रहे थे। गुप्त सूचना मिली थी कि सागर और कृष्ण नारायणगढ़ क्षेत्र में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं, जबकि टिंकू अपने गांव चला गया है। इसके बाद एसटीएफ टीम उनके नेतृत्व में अंबाला जिले के गांव अंबली पहुंची। वहां मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों आरोपित पहाड़ीपुर गांव के बस अड्डे के पास एक बंद मकान में छिपे हुए हैं।

    पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दो युवक बाहर खड़े मिले। पुलिस ने जब उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस टीम ने पहले हवा में फायर कर आरोपितों को हथियार नीचे डालकर आत्म समर्पण करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग जारी रखी।

    आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से नीचे गिर गया। उसकी पहचान जिला नूंह के थाना पीनगवा क्षेत्र के गांव रिठट निवासी सदरूदीन के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसे घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल भिजवाया था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने सागर और कृष्ण को भी हथियारों सहित काबू कर लिया। दोनों भी घायल हो गए थे। जिन्हें यमुनानगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डाक्टरों ने सागर की टांग में फ्रैक्चर बताया था। 20 नवंबर को दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।