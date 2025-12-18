Language
    हरियाणा: क्रिसमस पर बाजार हुए गुलजार, गिफ्ट की भरमार, म्यूजिकल सेंटा की भारी डिमांड

    By Deepak Parjapati Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:16 PM (IST)

    यमुनानगर में क्रिसमस की तैयारी शुरू हो गई है। गिरजाघरों को सजाया जा रहा है और घरों में स्टार लगाए जा रहे हैं। बाजार में सांता क्लाज की ड्रेस, क्रिसमस ...और पढ़ें

    क्रिसमस को लेकर इसाई समाज के लोगों ने तैयारी शुरू कर दी  (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। क्रिसमस को लेकर इसाई समाज के लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। गिरजाघरों में सजावट होने लगी है। लोगों ने अपने घरों पर स्टार लगाने शुरू कर दिये हैं।

    कैरोल सिंगिग घरों में अलग-अलग क्षेत्र में प्रतिदिन हो रही है। वही बाजार में भी क्रिसमस की रौनक नजर आ रही है। दुकानों में सांता क्लाज की ड्रेस, क्रिसमस ट्री, सजावटी सामान और उपहार आदि सजने लगे हैं। क्रिसमस ट्री से लेकर जिंगल बेल तक की ढेर सारी वेरायटी बाजार में हैं। सांता क्लाज की कैप और सांता ड्रेस को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजार में खास प्रकार की क्रिसमस बेल आयी है। यह बेल 100 रुपये से लेकर पांच सौ रुपये तक मिल रही है।

    क्रिसमस का उल्लास हर तरफ दिखने लगा है। चाैक-चौराहों पर क्रिसमस का बाजार सज चुका है। हर तरफ रंग-बिरंगे स्टार और क्रिसमस ट्री की चमक बिखरी हुई है। म्यूजिकल व लाइटिंग सांता, सांता कैप विथ घंटी, स्नोफ्लेक्स क्रिसमस ट्री, बाल, चरनी जैसी चीजें बिक रही हैं। वहीं क्रिसमस गैदरिंग की भी तैयारी शुरू हो गयी है। चर्चों के साथ स्कूल, कालेज से लेकर अन्य ग्रुपों में भी क्रिसमस के स्वागत की तैयारियां पूरे उत्साह से चल रही हैं। बच्चे से लेकर बड़े सभी सांता क्लाज के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

    10 फीट का है क्रिसमस ट्री

    बाजार में ग्रीन क्रिसमस ट्री के अलावा सुनहरा व सफेद क्रिसमस ट्री भी मौजूद हैं, जिसे छोटी-छोटी घंटियों, बाल्स, गिफ्ट से आकर्षक सजाया गया है। क्रिसमस ट्री कई साइज में हैं, जो एक फिट से लेकर 5 फीट तक के हैं, जिनकी बिक्री रेंज 150 रुपये से शुरू है।

    लाइटिंग स्टार की मांग बढ़ी

    क्रिसमस ट्री 50 रुपये से लेकर आठ सौ रुपये तक बिक रहे है। सांता ड्रेस व कैप का सेट साढ़े तीन सौ लेकर एक हजार रुपये तक बिक रही है। लाइटिंग स्टार की मांग काफी हो रही है। लाइटिंग स्टार 100 रुपये से लेकर पांच रुपये तक उपलब्ध है।इसके अलावे सांता के स्टीकर सहित घरों की सजावट के लिये विभिन्न प्रकार के सामान, क्रिसमस ट्री बेल, स्नो मैन, कैंडी, स्टार, फूल आदि की मांग है।

    गिरजाघरों में हो रही प्रार्थना सभा

    ईसाई समाज के लोग गिरजाघरों में भी अलग-अलग तरह के कार्यक्रम व प्रार्थना सभा के आयोजन शुरू कर दिये हैं। समाज के लोग भी क्रिसमस पर्व नजदीक आते ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जमकर खरीद कार्य में व्यस्त हैं। क्रिसमस को लेकर केक का आर्डर भी दिया जा रहा है। इसाई समुदाय के लोग विभिन्न फ्लेवर केक अपने अपने घरों में तैयार कर रहे हैं।