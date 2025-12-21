Yamuna Nagar News: यूट्यूब चैनल खरी-खरी पर पंज प्यारों के आपमान का आरोप, आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते केस दर्ज

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। यमुनानगर में यूट्यूब चैनल खरी-खरी पर सिख धर्म के पंज प्यारों के अपमान का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि चैनल ने सिख धर्म के पंज प्यारों के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। इससे सिख और हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। फिलहाल, पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, साथ ही वीडियो सामग्री की जांच शुरू कर दी गई है।

धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश छछरौली के खेड़ा मोहल्ला निवासी हरप्रीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि यूट्यूब चैनल खरी-खरी पर प्रसारित सामग्री में सिख धर्म में अत्यंत सम्मानित माने जाने वाले पंज प्यारों के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। इस वीडियो को देखने के बाद सिख समाज के साथ-साथ हिंदू समाज के लोगों में भी रोष है।