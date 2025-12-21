Language
    Yamuna Nagar News: यूट्यूब चैनल खरी-खरी पर पंज प्यारों के आपमान का आरोप, आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते केस दर्ज

    By Deepak Parjapati Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 12:53 PM (IST)

    Yamuna Nagar News: यमुनानगर में यूट्यूब चैनल खरी-खरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि चैनल ने सिख धर्म के पंज प्यारों के बारे में आपत्तिजनक ...और पढ़ें

    पंज प्यारों के आपमान पर केस दर्ज (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। यमुनानगर में यूट्यूब चैनल खरी-खरी पर सिख धर्म के पंज प्यारों के अपमान का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि चैनल ने सिख धर्म के पंज प्यारों के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। इससे सिख और हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। फिलहाल, पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, साथ ही वीडियो सामग्री की जांच शुरू कर दी गई है।

    धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश

    छछरौली के खेड़ा मोहल्ला निवासी हरप्रीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि यूट्यूब चैनल खरी-खरी पर प्रसारित सामग्री में सिख धर्म में अत्यंत सम्मानित माने जाने वाले पंज प्यारों के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। इस वीडियो को देखने के बाद सिख समाज के साथ-साथ हिंदू समाज के लोगों में भी रोष है। 

    शिकायतकर्ता के अनुसार इस प्रकार की टिप्पणियां धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली हैं और इससे सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है। समाज में आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    अज्ञात आरोपित के खिलाफ केस दर्ज

    छछरौली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 और 301 के तहत अज्ञात आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    जांच अधिकारी सुभाष ने बताया कि एफआइआर के आधार पर वीडियो सामग्री, चैनल के संचालन से जुड़े तथ्यों और तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

     