यमुनानगर घर में घर में घुसकर की मारपीट, पांच के खिलाफ केस दर्ज

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:36 PM (IST)

    यमुनानगर के रादौर में खेड़की गांव के निर्मल कुमार ने पांच लोगों पर घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत में उदय कुमार पर जमीन का पोर्टल गलत तरीके से अपने नाम कराने का आरोप है। विरोध करने पर उदय और उसके साथियों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और परिवार के साथ मारपीट की।

    घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप, पांच के खिलाफ केस दर्ज। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, रादौर (यमुनानगर)। गांव खेड़की निवासी व्यक्ति ने पांच लोगों पर उसके घर में घुसकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपित उदय कुमार, जसबीर, रत्तनसिंह, ज्ञान व शैंकी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।

    पुलिस को दी शिकायत में गांव खेड़की निवासी निर्मल कुमार ने बताया कि उदय कुमार ने मेरी दो एकड़ जमीन का पोर्टल जानबूझ कर अपने नाम करवा लिया था। कई बार मैने उसे पोर्टल ठीक करवाने बारे कहा लेकिन वह नहीं माना।

    जब मैने यह बात उसके चचेरे भाई को बताई तो उदय ने पुष्प के साथ मिलकर उसके घर पर हमला कर दिया। उन्होंने घर में घुसकर न केवल तोडफ़ोड़ की बल्कि मेरी पत्नी के साथ दुव्र्यव्यवहार भी किया।

    सूचना पाकर मेरा भाई सुनील कुमार, कुलदीप व मेरा भतीजा ओमपाल व रविंद्र कुमार घर पर आ गए। लेकिन तभी उदय कुमार, जसबीर, रत्तनसिंह, ज्ञान व शैंकी ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया।