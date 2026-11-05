समधी और कांग्रेस MLA अकरम खान के घर पहुंचे BJP नेता शाहनवाज हुसैन, बोले- राजनीति से अलग होते हैं रिश्ते

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। बिहार से ताल्लुक रखने वाले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का हरियाणा से पुराना पारिवारिक नाता है। सोनीपत में उनकी ससुराल है तो गुरुग्राम में बड़े बेटे की शादी हुई है।

अब उनके दूसरे बेटे अरबाज हुसैन का निकाह कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री चौधरी अकरम खान की बेटी अफशां से हुआ है। 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में निकाह के बाद वीरवार को जगाधरी की लक्कड़ मंडी में रिसेप्शन का आयोजन किया गया।

इसमें शाहनवाज हुसैन अपने समधी अकरम खान के परिवार की खुशी में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि सामाजिक ताना-बाना राजनीतिक विचारधारा से अलग होता है। दुनियादारी सामाजिक सद्भाव से चलती है। बिहार की बोली को बताया मीठा शाहनवाज हुसैन ने हरियाणा से अपने पारिवारिक जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी ससुराल सोनीपत में है। बड़े बेटे की शादी गुरुग्राम में हुई है, जबकि दूसरे बेटे की शादी चौधरी अकरम खान के परिवार में हुई है। हमें बहुत अच्छी बेटी मिली है। हरियाणा के लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बिहार की बोली को भी बहुत मीठा बताया।