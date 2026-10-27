शाहनवाज हुसैन की बहू बनीं कांग्रेस MLA की बेटी, भावुक हुए पिता अकरम खान, बोले- पहले खिलौने लाता था आज शादी का जोड़ा...

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। हरियाणा कांग्रेस के विधायक अकरम खान ने अपनी बेटी की शादी बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के साथ की है। सोमवार को रिस्पेशन में बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए।

यमुनानगर के जगधारी से कांग्रेस विधायक अकरम खान का बेटी अफशां के साथ एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें वह बताते हैं कि शादी का कुछ सामान लेकर आते समय उन्हें याद आया कि कभी वह बेटी के लिए खिलौने लाया करते थे, लेकिन अब उसके लिए शादी का जोड़ा लेकर जा रहे हैं।

परिवारों की सहमति से तैयार हुई शादी पिता की यह बात सुनकर अफशां भावुक हो जाती हैं। दोनों की शादी परिवारों की सहमति से तय हुई थी। अफशां ने मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है, जबकि अरबाज इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े हैं।