शाहनवाज हुसैन की बहू बनीं कांग्रेस MLA की बेटी, भावुक हुए पिता अकरम खान, बोले- पहले खिलौने लाता था आज शादी का जोड़ा...
हरियाणा कांग्रेस विधायक अकरम खान की बेटी अफशां ने भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के बेटे अरबाज से शादी की है। ...और पढ़ें
HighLights
कांग्रेस विधायक अकरम खान की बेटी की शादी।
भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के बेटे से विवाह।
पिता अकरम खान बेटी की शादी पर भावुक।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। हरियाणा कांग्रेस के विधायक अकरम खान ने अपनी बेटी की शादी बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के साथ की है। सोमवार को रिस्पेशन में बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए।
यमुनानगर के जगधारी से कांग्रेस विधायक अकरम खान का बेटी अफशां के साथ एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें वह बताते हैं कि शादी का कुछ सामान लेकर आते समय उन्हें याद आया कि कभी वह बेटी के लिए खिलौने लाया करते थे, लेकिन अब उसके लिए शादी का जोड़ा लेकर जा रहे हैं।
परिवारों की सहमति से तैयार हुई शादी
पिता की यह बात सुनकर अफशां भावुक हो जाती हैं। दोनों की शादी परिवारों की सहमति से तय हुई थी। अफशां ने मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है, जबकि अरबाज इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े हैं।
शादी से पहले अकरम खान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी निमंत्रण देने पहुंचे थे। उस दौरान उनके साथ परिवार के सदस्य और कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा भी थीं।
तीन पीढ़ियों से राजनीति से जुड़ा है परिवार
यमुनानगर जिले के गांव खिजरी निवासी अकरम खान ने 1989 में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास की। राजनीति के साथ वह कृषि कार्य भी करते हैं। उनके पिता चौधरी मोहम्मद असलम खान 1987 और 1991 में छछरौली से विधायक चुने गए थे।
उनके दादा चौधरी अब्दुल रशीद खान भी स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहे। अकरम खान 1996 में निर्दलीय विधायक बने। वर्ष 1999 में ओमप्रकाश चौटाला सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे और बाद में विधानसभा उपाध्यक्ष भी बने।
वर्ष 2009 में बसपा के टिकट पर जगाधरी से जीते और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 67,403 वोट हासिल कर विधायक बने।
यह भी पढ़ें- BJP नेता के घर ब्याही गईं कांग्रेस विधायक की बेटी, कौन हैं शाहनवाज हुसैन की बहू अफशां खान? शादी में पहुंचे कई दिग्गज