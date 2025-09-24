Language
    हरियाणा में बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकी, विदेश में बैठे गैंगस्टर ने फेसबुक पर भेजा मैसेज

    By Avneesh kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:22 PM (IST)

    यमुनानगर में भाजपा नेता और पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन शशि दुरेजा को विदेश में बैठे एक कुख्यात अपराधी ने फेसबुक के माध्यम से धमकी दी है। धमकी मिलने के बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है। हालांकि उन्होंने अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है क्योंकि धमकी देने वाले संदेश को बाद में हटा दिया गया था।

    बीजेपी नेता को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी मिली है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। भाजपा नेता व पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन शशि दुरेजा को विदेश में बैठे कुख्यात की ओर से धमकी भरा मैसेज मिला है। यह धमकी 19 सितंबर को फेसबुक पर दी गई।

    जिसमें कहा गया कि उनके गुर्गों के एनकाउंटर हो रहे हैं। अब भाजपा नेताओं की बारी है। इस धमकी के बाद शशि दुरेजा को पुलिस सुरक्षा मिली है। हालांकि, अब तक इस संबंध में शिकायत नहीं दी गई है।

    दामला निवासी शशि दुरेजा ने बताया कि 19 को फेसबुक पर मैसेज आया। जिसमें बदमाश ने जान से मारने की धमकी दी। हालांकि, इस मैसेज को बाद में डिलीट कर दिया गया। जिस वजह से पुलिस को लिखित शिकायत नहीं दी गई, क्योंकि सुबूत नहीं था। इस बारे में एसपी को सूचना दे दी गई थी। उन्होंने कई पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में लगाया है।

