यमुनानगर: ट्रक की टक्कर में बाइक सवार की दर्दनाक मौत, एक घायल

यमुनानगर के रादौर में जठलाना रोड पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे आशीष नामक एक युवक की मौत हो गई और उसका साथी घायल हो गया। आशीष और सागर शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यमुनानगर: ट्रक की टक्कर में बाइक सवार की दर्दनाक मौत। सांकेतिक फोटो