यमुनानगर: डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, इकलौता बेटा था मृतक

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। छछरौली के पास डंपर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान विजय कालोनी निवासी गोल्डन कुमार के रूप में हुई है। मृतक इकलौता बेटा था।

पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में राकेश मंडल ने बताया कि उसका बेटा 23 वर्षीय गोल्डन मानकपुर स्थित फैक्ट्री में कार्य करता था। वीरवार की शाम को वह काम से वापस आ गया था।