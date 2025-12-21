Language
    यमुनानगर: कोर्ट मैरिज कर लौट रहे युवक की कार पर हमला, युवती को जबरन ले गए परिजन, दो बच्चों सहित कई घायल

    By Shivaji Mishra Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:47 PM (IST)

    यमुनानगर में कोर्ट मैरिज कर लौट रहे एक युवक और युवती पर हमला हुआ। युवती के परिजनों ने उनकी कार पर हमला कर युवती को जबरन अगवा कर लिया। इस घटना में दो ब ...और पढ़ें

    कोर्ट मैरिज कर लौट रहे युवक की कार पर हमला

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। प्रताप नगर (Pratap Nagar) के छछरौली थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां कोर्ट मैरिज कर दो महीने बाद घर लौट रहे युवक की कार पर युवती के परिजनों ने हमला कर दिया। यह घटना उर्जनी गांव के पास रविवार को हुई, जिसके बाद तनावपूर्ण स्थिति बन गई।

    दो बच्चों समेत 4 लोग घायल

    पीड़ित युवक का आरोप है कि हमलावरों ने गंडासी और कुल्हाड़ी से कार को क्षतिग्रस्त कर दिया, उसे और उसके रिश्तेदारों के साथ मारपीट की, फिर उसकी नवविवाहित पत्नी को जबरन उठा ले गए। इस हमले में दो छोटे बच्चों सहित तीन से चार लोग घायल हो गए।

    घटना की सूचना पर थाना प्रभारी रोहतास, पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। डायल 112 पुलिस और सीआइए टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रभारी का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

    क्या है पूरा मामला?


    जानकारी के अनुसार, बलौली गांव निवासी 23 वर्षीय युवक का करीब दो महीने पहले बिलासपुर क्षेत्र के एक गांव की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों अलग-अलग समुदाय से हैं। परिजनों की असहमति के चलते दोनों घर से भाग गए थे और बाद में कोर्ट मैरिज कर ली थी। शादी के बाद सुरक्षा कारणों से युवक अपनी रिश्तेदारी के गांव नत्थनपुर में रह रहा था।

    रविवार को युवक अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों के साथ कार में सवार होकर नत्थनपुर से बलौली एक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहा था। इस दौरान जैसे ही वह उर्जनी गांव के पास पहुंचे, तभी युवती के परिजनों ने उनपर हमला बोल दिया। इस हमले में कार में सवार युवक, उसकी पत्नी, परिवार के अन्य सदस्य और दो बच्चे घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही युवक के रिश्तेदार भी मौके पर पहुंचे।

    'अपनी मर्जी से घर आई थी युवती'

    युवक के परिजनों का कहना है कि युवती अपनी मर्जी से उनके घर आई थी और शादी पूरी तरह कानूनी तरीके से हुई है। कोर्ट मैरिज से संबंधित सभी दस्तावेज मौजूद हैं। इसकी जानकारी युवती के परिजनों को फोटो के माध्यम से पहले ही दी जा चुकी थी।