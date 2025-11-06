अनिल विज ने यमुनानगर बस हादसे की जांच का दिया आदेश, बोले- दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई 

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। परिवहन मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर के प्रतापनगर में हुए बस हादसे की जांच का आदेश जारी कर दिया है। किसी भी स्तर पर गलती पाई जाती है तो दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अनिल विज ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दुर्घटना के हर संभावित कारण की जांच की जाए।

चाहे वह बस की तकनीकी स्थिति से संबंधित हो या चालक की लापरवाही से। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर यदि गलती पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।