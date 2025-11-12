Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जींद में शराब के नशे में मारपीट का आरोप, केस दर्ज

    By Deepak Parjapati Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:28 PM (IST)

    रादौर के गांव भूरे का माजरा में एक व्यक्ति ने शैंटी, रिंकू और मोहित नामक तीन युवकों पर शराब के नशे में मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित अजमेर सिंह के अनुसार, युवकों ने उसके घर में घुसकर लाठियों और डंडों से हमला किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शराब के नशे में मारपीट का आरोप, केस दर्ज।

    संवाद सहयोगी, रादौर। गांव भूरे का माजरा निवासी व्यक्ति ने तीन युवकों पर शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपित शैंटी, रिंकू व मोहित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस को दी शिकायत में गांव भूरे का माजरा निवासी अजमेर सिंह ने बताया कि उसने अपने मकान का काम लगाया हुआ है। जिस कारण रेत, बजरी गली में पड़ा हुआ है। रात्रि के समय उक्त तीनों युवक उसके गली में आए, जो शराब के नशे में थे। उन्होंने घर के बाहर खड़ा होकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह रेत बजरी किसने डाला हुआ है।

    शोर सुनकर वह बाहर आया तो उन्होंने मेरे साथ गाली-गलौच करना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें समझाया लेकिन वह नहीं माने। जिसके बाद वह अपने घर चला गया लेकिन कुछ देर बाद वह लाठियां, डंडे लेकर वहां आए और मेरे घर में घुसकर मेरे साथ मारपीट की। जिसके बाद मुझे जान से मारने की धमकी दी।