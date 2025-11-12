जींद में शराब के नशे में मारपीट का आरोप, केस दर्ज

संवाद सहयोगी, रादौर। गांव भूरे का माजरा निवासी व्यक्ति ने तीन युवकों पर शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपित शैंटी, रिंकू व मोहित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में गांव भूरे का माजरा निवासी अजमेर सिंह ने बताया कि उसने अपने मकान का काम लगाया हुआ है। जिस कारण रेत, बजरी गली में पड़ा हुआ है। रात्रि के समय उक्त तीनों युवक उसके गली में आए, जो शराब के नशे में थे। उन्होंने घर के बाहर खड़ा होकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह रेत बजरी किसने डाला हुआ है।