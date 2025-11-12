जींद में शराब के नशे में मारपीट का आरोप, केस दर्ज
रादौर के गांव भूरे का माजरा में एक व्यक्ति ने शैंटी, रिंकू और मोहित नामक तीन युवकों पर शराब के नशे में मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित अजमेर सिंह के अनुसार, युवकों ने उसके घर में घुसकर लाठियों और डंडों से हमला किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
संवाद सहयोगी, रादौर। गांव भूरे का माजरा निवासी व्यक्ति ने तीन युवकों पर शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपित शैंटी, रिंकू व मोहित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।
पुलिस को दी शिकायत में गांव भूरे का माजरा निवासी अजमेर सिंह ने बताया कि उसने अपने मकान का काम लगाया हुआ है। जिस कारण रेत, बजरी गली में पड़ा हुआ है। रात्रि के समय उक्त तीनों युवक उसके गली में आए, जो शराब के नशे में थे। उन्होंने घर के बाहर खड़ा होकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह रेत बजरी किसने डाला हुआ है।
शोर सुनकर वह बाहर आया तो उन्होंने मेरे साथ गाली-गलौच करना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें समझाया लेकिन वह नहीं माने। जिसके बाद वह अपने घर चला गया लेकिन कुछ देर बाद वह लाठियां, डंडे लेकर वहां आए और मेरे घर में घुसकर मेरे साथ मारपीट की। जिसके बाद मुझे जान से मारने की धमकी दी।
