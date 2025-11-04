यमुनानगर में पराली की गांठों के स्टाक में आग लगाने का आरोप, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

संवाद सहयोगी, रादौर। गांव घिलौर में पराली की गांठ बनाने वाले व्यक्ति द्वारा स्टाक की गई पराली की गांठों में आग लग गई। जिससे वहां स्टाक की गई करीब 14 हजार क्विंटल पराली का गांठें व वहां बनाई गई झोपड़ी भी जलकर राख हो गई। आरोप है कि जान बूझकर रंजिश के तहत आग लगाई गई है। जिस पर पुलिस ने शिकायत पर आरोपित प्राणनाथ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में सदाम हुसैन निवासी मानकपुर सहारनपुर ने बताया कि वह बेलर से पराली की गांठ बनाने का कार्य करता है। उसके पराली की गांठ स्टाक करने के लिए गांव घिलौर में पंचायत से जमीन ठेके पर ली हुई है। जिसकी रसीद भी उसके पास मौजूद है। जब वह अपना माल वहां पर स्टाक कर रहा था तो प्राणनाथ उसे मिला और कहा कि यह जमीन उसकी है। अगर उसे यहां पर अपनी पराली की गांठों का स्टाक रखना है तो 30 हजार रूपए देने होगें।

जब मैने उसे बताया कि उसने इस जमीन को पंचायत से लिया हुआ है और उसकी रशीद भी उसके पास है लेकिन उसने उसकी एक न सुनी और मेरे को धमकियां देनी शुरू कर दी। उसने धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो वह इस पराली की गांठों में आग लगा देगा।