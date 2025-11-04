Language
    यमुनानगर में पराली की गांठों के स्टाक में आग लगाने का आरोप, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

    By Deepak Parjapati Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:53 PM (IST)

    रादौर के घिलौर गांव में पराली की गांठों के स्टॉक में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। एक व्यक्ति ने दूसरे पर रंजिश के चलते आग लगाने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार, आरोपी ने पहले जमीन पर पराली रखने के लिए पैसे मांगे थे और बाद में धमकी दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image

    पराली की गांठों के स्टाक में आग लगाने का आरोप, केस दर्ज।

    संवाद सहयोगी, रादौर। गांव घिलौर में पराली की गांठ बनाने वाले व्यक्ति द्वारा स्टाक की गई पराली की गांठों में आग लग गई। जिससे वहां स्टाक की गई करीब 14 हजार क्विंटल पराली का गांठें व वहां बनाई गई झोपड़ी भी जलकर राख हो गई। आरोप है कि जान बूझकर रंजिश के तहत आग लगाई गई है। जिस पर पुलिस ने शिकायत पर आरोपित प्राणनाथ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।

    पुलिस को दी शिकायत में सदाम हुसैन निवासी मानकपुर सहारनपुर ने बताया कि वह बेलर से पराली की गांठ बनाने का कार्य करता है। उसके पराली की गांठ स्टाक करने के लिए गांव घिलौर में पंचायत से जमीन ठेके पर ली हुई है। जिसकी रसीद भी उसके पास मौजूद है। जब वह अपना माल वहां पर स्टाक कर रहा था तो प्राणनाथ उसे मिला और कहा कि यह जमीन उसकी है। अगर उसे यहां पर अपनी पराली की गांठों का स्टाक रखना है तो 30 हजार रूपए देने होगें।

    जब मैने उसे बताया कि उसने इस जमीन को पंचायत से लिया हुआ है और उसकी रशीद भी उसके पास है लेकिन उसने उसकी एक न सुनी और मेरे को धमकियां देनी शुरू कर दी। उसने धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो वह इस पराली की गांठों में आग लगा देगा।

    इस दौरान उसे ठोलू राम मिला और उसने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला करवा सकता है। जिसके लिए उसे 30 हजार रूपए देने होगें लेकिन मैने मना कर दिया। जिसके बाद रात के समय मेरी पराली की गांठों में आग लगा दी गई। किसी को शक न हो इसलिए प्राणनाथ ने खुद रात्रि करीब एक बजे फोन कर फायर बिग्रेड की गाड़ी को मौके पर बुलाया। जबकि तब तक सारी गांठ, झोपड़ी व अन्य सामान जलकर राख हो गया था। इससे उसे लाखों रूपए का नुकसान पहुंचा है। यह आग प्राणनाथ व ठोलूराम ने आपसी मिलीभगत से रंजिश के तहत लगाई है।