    5 से 15 साल के छात्रों के आधार कार्ड होंगे अपडेट, UIDAI के साथ मिलकर MBU मिशन शुरू

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:58 PM (IST)

    यमुनानगर में शिक्षा विभाग ने यूआइडीएआइ के साथ मिलकर सरकारी स्कूलों में छात्रों के आधार कार्ड अपडेट करने का अभियान शुरू किया है। इसके लिए शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं ताकि 5 से 15 वर्ष की आयु के छात्रों के बायोमेट्रिक अपडेट किए जा सकें। यह अपडेट शिक्षा निदेशालय द्वारा निशुल्क किया जाएगा जिसमें फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन शामिल हैं।

    5 से 15 साल के छात्रों के आधार कार्ड होंगे अपडेट। सांकेतिक फोटो

    दीपक प्रजापति, यमुनानगर। सरकारी स्कूलों में पांच से 15 साल तक की आयु के छात्रों के आधार कार्ड अपडेट होंगे। इकसे लिए शिक्षा विभाग ने यूआइडीएआ विभाग के साथ मिलकर बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) मिशन शुरू किया गया है। इस अभियान से जिन छात्रों के आधार कार्ड अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं उनके आधार कार्ड अपडेट किए है।

    इसके लिए नोडल अधिकारी सह संयुक्त निदेशक आइटी निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रवीण सांगवान ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों व मुख्य अध्यापकों को इसके लिए निर्देश दें। इससे शिक्षा, छात्रवृत्ति, प्रवेश परीक्षाओं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं में आधार का उपयोग करने में सहजता महसूस होगी।

    बता दें कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार नामांकन में केवल फोटो, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और जन्म प्रमाण-पत्र जैसे डेमोग्राफिक विवरण दर्ज किए जाते हैं, क्योंकि इस उम्र में उंगलियों के निशान और आइरिस स्कैन विकसित नहीं होते। लेकिन 5 साल की उम्र पूरी होने पर पहला एमबीयू अनिवार्य हो जाता है, जिसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस और नई फोटो अपडेट की जाती है।

    सरकारी स्कूलों में आधार बाल बायोमेट्रिक के लिए मिशन एमबीयू (अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन) का कार्या शुरू किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में 5 वर्ष एवं 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आधार अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन (एमबीयू) के लंबित मामलों को निपटाया जाएगा।

    इसके तहत जिन विद्यालयों में एमबीयू के लंबित मामले अधिक हैं, उनकी पहचान की गई है और कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात सीएससी एवं प्रोटीन के परामर्श से आधार आपरेटरों की सूची तैयार की गई है। जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वह प्रधानाचार्य और विद्यालय प्रमुख को आदेश दें कि अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) को जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा।

    प्रधानाचार्य व विद्यालय प्रमुख रोस्टर के अनुसार अपने विद्यालय में आधार आपरेटर के आने से एक दिन पहले आधार आपरेटर से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। इसके साथ ही कक्षा शिक्षकों और विद्यार्थियों को आधार आपरेटर के आने की सूचना भी देंगे ताकि विद्यार्थी निर्धारित समय के दौरान संबंधित दस्तावेज़ तैयार रख सकें।

    विद्यालय प्रमुख आधार आपरेटर की सूचना के बिना अनुपस्थिति की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलता ने बताया कि सभी विद्यालय प्रमुखों व मुख्य अध्यापकों को आदेश जारी किए गए हैं कि वह छात्रों के आधार कार्ड अपडेट कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। यह आधार कार्ड शिक्षा निदेशालय के द्वारा निशुल्क अपडेट कराए जाएंगे।