ऑस्ट्रेलिया का सपना दिखाकर 5 लाख रुपये ठगे, यमुनानगर में वीजा एजेंट पर मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। युवक को विदेश भेजने के नाम पर पांच लाख रुपये ठग लिए गए। आरोप कुरुक्षेत्र के लाडवा निवासी प्रमोद कांबोज पर लगा है।

आरोपित ने उसे आस्ट्रेलिया का वर्क वीजा लगवाने का झांसा दिया। लगभग एक वर्ष तक भी उसका वीजा नहीं लगवाया। आरोपित से रुपये वापस मांगे तो उसने रुपये भी नहीं दिए।

अब सदर यमुनानगर थाना पुलिस ने आरोपित पर केस दर्ज किया है। गांव साबापुर निवासी दीपांशु ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी मुलाकात कान्हा कंसल लाडवा कुरुक्षेत्र के मालिक प्रमोद कांबोज से हुई।

उसने लाडवा में कार्यालय बनाया हुआ था। जिसके माध्यम से वह लोगों को विदेश भेजने का कार्य करता था। उससे आस्ट्रेलिया जाने के बारे में बात की। आरोपित ने वर्क वीजा लगवाने के नाम पर 15 लाख रुपये की मांग की।