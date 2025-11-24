यमुनानगर में युवती से की छेड़छाड़, पिता ने किया विरोध तो 10 युवकों ने हमला बोल किया घायल

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। शहर जगाधरी थाना क्षेत्र में युवती से चार-पांच युवकों ने छेड़छाड़ की। उसके पिता ने युवकों का विरोध किया तो उन पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। सिर में वार कर गंभीर घायल कर दिया। उनकी एक्टिवा व बाइक भी तोड़ डाली। शहर जगाधरी थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में 18 वर्षीय युवती ने बताया कि सोमवार को दुकान पर राघव छोले भटूरे की दुकान पर गई थी। वहीं सामने वाली टेबल पर चार-पांच युवक भी छोले भटूरे खा रहे थे। आरोप है कि उनमें से एक युवक छेड़छाड़ करने लगा। उसने अभद्र टिप्पणी की। आरोपितों ने मोबाइल नंबर देने का दबाव बनाया। वहां से किसी तरह से निकलकर पास में ही पिता की दुकान पर पहुंच गई। पिता को इस बारे में बताया।