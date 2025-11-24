यमुनानगर में युवती से की छेड़छाड़, पिता ने किया विरोध तो 10 युवकों ने हमला बोल किया घायल
यमुनानगर के जगाधरी में एक युवती से कुछ युवकों ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर युवकों ने युवती के पिता पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपितों ने उनकी एक्टिवा और बाइक भी तोड़ दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। शहर जगाधरी थाना क्षेत्र में युवती से चार-पांच युवकों ने छेड़छाड़ की। उसके पिता ने युवकों का विरोध किया तो उन पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। सिर में वार कर गंभीर घायल कर दिया। उनकी एक्टिवा व बाइक भी तोड़ डाली। शहर जगाधरी थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है।
पुलिस को दी शिकायत में 18 वर्षीय युवती ने बताया कि सोमवार को दुकान पर राघव छोले भटूरे की दुकान पर गई थी। वहीं सामने वाली टेबल पर चार-पांच युवक भी छोले भटूरे खा रहे थे। आरोप है कि उनमें से एक युवक छेड़छाड़ करने लगा। उसने अभद्र टिप्पणी की। आरोपितों ने मोबाइल नंबर देने का दबाव बनाया। वहां से किसी तरह से निकलकर पास में ही पिता की दुकान पर पहुंच गई। पिता को इस बारे में बताया।
इतने में आरोपित बाइक पर पीछा करते हुए पहुंच गए। पिता ने उनका विरोध किया तो आरोपित गाली गलौज करने लगे। धारदार हथियार निकालकर हमला कर दिया। बाद में आरोपितों के अन्य आठ-दस साथी आ गए। आसपास के लोग बीच बचाव करने लगे तो आरोपितों ने उनके साथ भी गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इस हमले में पिता के सिर में गंभीर चोट लगी। आरोपितों ने पिता की दुकान के बाहर खड़ी एक्टिवा व बाइक भी तोड़ दी।
