Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यमुनानगर में युवती से की छेड़छाड़, पिता ने किया विरोध तो 10 युवकों ने हमला बोल किया घायल

    By Avneesh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:48 PM (IST)

    यमुनानगर के जगाधरी में एक युवती से कुछ युवकों ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर युवकों ने युवती के पिता पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपितों ने उनकी एक्टिवा और बाइक भी तोड़ दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    युवती से की छेड़छाड़, विरोध पर पिता को पीटा। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। शहर जगाधरी थाना क्षेत्र में युवती से चार-पांच युवकों ने छेड़छाड़ की। उसके पिता ने युवकों का विरोध किया तो उन पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। सिर में वार कर गंभीर घायल कर दिया। उनकी एक्टिवा व बाइक भी तोड़ डाली। शहर जगाधरी थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस को दी शिकायत में 18 वर्षीय युवती ने बताया कि सोमवार को दुकान पर राघव छोले भटूरे की दुकान पर गई थी। वहीं सामने वाली टेबल पर चार-पांच युवक भी छोले भटूरे खा रहे थे। आरोप है कि उनमें से एक युवक छेड़छाड़ करने लगा। उसने अभद्र टिप्पणी की। आरोपितों ने मोबाइल नंबर देने का दबाव बनाया। वहां से किसी तरह से निकलकर पास में ही पिता की दुकान पर पहुंच गई। पिता को इस बारे में बताया।

    इतने में आरोपित बाइक पर पीछा करते हुए पहुंच गए। पिता ने उनका विरोध किया तो आरोपित गाली गलौज करने लगे। धारदार हथियार निकालकर हमला कर दिया। बाद में आरोपितों के अन्य आठ-दस साथी आ गए। आसपास के लोग बीच बचाव करने लगे तो आरोपितों ने उनके साथ भी गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इस हमले में पिता के सिर में गंभीर चोट लगी। आरोपितों ने पिता की दुकान के बाहर खड़ी एक्टिवा व बाइक भी तोड़ दी।