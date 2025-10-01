यमुनानगर में महिला पुलिसकर्मी ने कंडक्टर को जड़ा थप्पड़, रोडवेज कर्मियों ने किया चक्का जाम

यमुनानगर में रोडवेज बस अड्डे पर बाइक हटाने को लेकर महिला पुलिसकर्मी और रोडवेज परिचालक के बीच विवाद हो गया। महिला पुलिसकर्मी ने परिचालक को थप्पड़ मार दिया जिसके बाद कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से समझौता हुआ और बसों का संचालन शुरू हुआ। इस दौरान यात्रियों और छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। रोडवेज बस अड्डे के काउंटर पर खड़ी बाइक हटाने को लेकर सिविल अस्पताल में तैनात महिला पुलिसकर्मी व रोडवेज परिचालक के बीच कहासुनी हो गई। इस पर महिला ने आपा खो दिया और कंडक्टर को थप्पड़ मार दिया। रोडवेज कर्मचारी के साथ अभद्रता करने पर रोडवेज कर्मचारी लामबंद हो गए और उन्होंने बसों का चक्का जाम कर दिया।

रोडवेज कर्मचारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। महिला पुलिसकर्मी का आरोप था कि पहले रोडवेज कर्मचारियों ने उसके पति को मारा था। रोडवेज कर्मचारियों द्वारा चक्का जाम करने की सूचना पर जीएम रोडवेज संजय रावल व सिटी यमुनानगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया।

इसके बाद दोनों पक्षों में घंटों की मशक्कत के बाद समझौता हो गया। इसके बाद रोडवेज कर्मचारियों ने बसों का संचालन शुरू कर दिया। इस दौरान रोडवेज बस अड्डे से लेकर कमानी चौक तक रोडवेज बसों की लंबी लाइन लग गई।यमुनानगर डिपो की बस का परिचालक नरेंद्र हरिद्वार से अपनी बस लेकर आया था और उसे हिसार जाना था।

इस पर बस चालक अपनी बस को काउंटर नंबर 4 पर लगवाने के लिए बैक करने लगा। इस दौरान काउंटर के आगे एक बाइक खड़ी थी, इस दौरान परिचालक ने पास में खड़े एक महिला व पुरुष से बाइक हटाने को कहा। परिचालक नरेंद्र ने कहा कि बस बैक करते समय बाइक में टक्कर लग सकती है।

इस बात को लेकर महिला पुलिसकर्मी ने परिचालक नरेंद्र को थप्पड़ मार दिया। जब तक वह कुछ समझ पाता महिला ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। महिला ने पुलिस टीम को फोन कर बुलाया। यमुनानगर सिटी थाने से एचएसओ नरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। परिचालक नरेंद्र का आरोप है कि एसएचओ ने आते ही उसका गिरेबान पकड़कर खींचा और गाड़ी में धक्का देकर बैठाने के बाद थाने ले आए।

सूचना मिलते ही जहां थी बस, वहीं लगा दिए ब्रेक रोडवेज कर्मचारी के साथ अभद्रता की सूचना मिलते ही रोडवेज के बस चालक जहां पर थे, उन्होंने अपनी बसों के वहीं पर ब्रेक लगा दिए। इस कारण बसों में बैठे यात्री परेशान हो गए। इसके साथ ही शाम के समय स्कूल, कालेज व आइटीआइ से पढ़ाई कर अपने घरों की तरफ जाने वाले छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब तीन घंटे तक यात्रियों के साथ ही छात्र भी धक्के खाते रहे। अधिकतर छात्रों ने तो अपने घरों पर फोन कर बाइक व अन्य वाहन मंगाए। इसके बाद वह अपने घरों की तरफ निकले।

डग्गामार वाहन चालकों ने उठाया फायदा रोडवेज कर्मचारियों के चक्का जाम करते ही डग्गामार वाहन चालकों व समितियों की बसों ने इसका पूरा फायदा उठाया। ई-रिक्शा व आटो चालक तुंरत ही बस अड्डे पर पहुंच गए और सवारियों को रेलवे स्टेशन की तरफ लेकर जाने लगे। समितियों की बसों में छतों पर व अंदर यात्री फुल नजर आए।