हरियाणा में 15 वर्षीय किशोरी से क्लासमेट ने किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा; आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। थाना छप्पर क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती किए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित मूल रूप से बिहार के जिला बेतिया के गांव बेलदारी निवासी 18 वर्षीय जमाल है। वह किशोरी के साथ एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है।

आरोपित को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। थाना प्रभारी सुमित कांबोज ने बताया कि 18 अक्टूबर को निजी अस्पताल से सूचना मिली कि 15 वर्षीय किशोरी गर्भवती है और इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल है। इस सूचना पर उप निरीक्षक रुचि टीम के साथ अस्पताल पहुंची।