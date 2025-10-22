हरियाणा में 15 वर्षीय किशोरी से क्लासमेट ने किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा; आरोपी गिरफ्तार
यमुनानगर के थाना छप्पर क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने सहपाठी जमाल को गिरफ्तार किया है। जमाल, जो बिहार का रहने वाला है, पीड़िता के साथ एक इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। उसने किशोरी को कॉलेज के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया और धमकी दी। किशोरी के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। थाना छप्पर क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती किए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित मूल रूप से बिहार के जिला बेतिया के गांव बेलदारी निवासी 18 वर्षीय जमाल है। वह किशोरी के साथ एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है।
आरोपित को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। थाना प्रभारी सुमित कांबोज ने बताया कि 18 अक्टूबर को निजी अस्पताल से सूचना मिली कि 15 वर्षीय किशोरी गर्भवती है और इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल है। इस सूचना पर उप निरीक्षक रुचि टीम के साथ अस्पताल पहुंची।
किशोरी के पिता ने बयान दिए कि उनकी बेटी एक निजी कॉलेज से डिप्लोमा कर रही है। वह कॉलेज में ही गर्ल्स हास्टल में रहती है। उसके साथ ही जमाल भी पढ़ रहा था। अप्रैल माह में आरोपित जमाल उसे कॉलेज के कमरे में लेकर गया। जहां उसके साथ संबंध बनाए। आरोपित ने धमकी भी दी कि इस बारे में किसी को नहीं बताना है। अब बेटी पांच माह की गर्भवती है।
