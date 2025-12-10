हद हो गई! यमुनानगर में बीयर पीकर 12वीं की छात्राओं से भिड़ गई 9वीं की छात्राएं, नशे में आने के बाद बढ़ा विवाद

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। व्यासपुर क्षेत्र में हरियाणा शिक्षा बोर्ड से संबद्ध एक एडेड स्कूल में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब कक्षा 9 की कुछ छात्राओं ने बीयर पीकर 12वीं की छात्राओं के साथ मारपीट कर दी। घटना के सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी छात्राओं के अभिभावकों को बुलाकर कड़ी चेतावनी दी है।

जांच के दौरान खुलासा हुआ कि कक्षा 11 का एक छात्र अपने स्कूल बैग में बियर की बोतल छुपाकर लाया था। बताया जाता है कि उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में बियर मिलाकर कुछ छात्राओं के साथ मिलकर उसका सेवन किया। नशे में आने के बाद आपसी विवाद इतना बढ़ा कि मामला मारपीट तक पहुंच गया।