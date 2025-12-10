Language
    हद हो गई! यमुनानगर में बीयर पीकर 12वीं की छात्राओं से भिड़ गई 9वीं की छात्राएं, नशे में आने के बाद बढ़ा विवाद

    By Deepak Parjapati Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:48 PM (IST)

    हरियाणा के यमुनानगर में नौवीं कक्षा की छात्राओं ने बीयर पीकर बारहवीं कक्षा की छात्राओं के समूह पर हमला कर दिया। नशे की हालत में दोनों गुटों के बीच विव ...और पढ़ें

    Hero Image

    हद हो गई! यमुनानगर में नौवीं की छात्राओं ने बीयर पीकर 12वीं की स्टूडेंट ग्रुप को पीटा (प्रतीकात्मक फोटो)


     

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। व्यासपुर क्षेत्र में हरियाणा शिक्षा बोर्ड से संबद्ध एक एडेड स्कूल में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब कक्षा 9 की कुछ छात्राओं ने बीयर पीकर 12वीं की छात्राओं के साथ मारपीट कर दी। घटना के सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी छात्राओं के अभिभावकों को बुलाकर कड़ी चेतावनी दी है।

    जांच के दौरान खुलासा हुआ कि कक्षा 11 का एक छात्र अपने स्कूल बैग में बियर की बोतल छुपाकर लाया था। बताया जाता है कि उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में बियर मिलाकर कुछ छात्राओं के साथ मिलकर उसका सेवन किया। नशे में आने के बाद आपसी विवाद इतना बढ़ा कि मामला मारपीट तक पहुंच गया।

    घटना सामने आने के बाद स्कूल में अचानक चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान कई छात्रों के बैग से जर्दा, गुटका, सुरती और कूललिप के पाउच बरामद किए गए। इससे स्कूल प्रशासन और अधिक सतर्क हो गया है।

    हालांकि, स्कूल प्रबंधन इस घटना को छुपाने के प्रयास में जुटा रहा। वहीं इस घटना के बाद अभिभावक भी चिंतित नजर आए। उन्होंने स्कूल प्रशासन से परिसर में सख्त निगरानी रखने और छात्रों के बैग की नियमित जांच करने की मांग की है, ताकि इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जा सके। बीईओ व्यासपुर नरेश पाल ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है इसको लेकर जांच करवाई जा रही है।