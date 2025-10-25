Haryana News: नेशनल हाईवे पर हथियारों के बल पर व्यापारी से 20 लाख रुपये लूटे, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, छछरौली (यमुनानगर)। जगाधरी-पावंटा साहिब नेशनल हाईवे 907 पर शाहजहांपुर गांव के मोड़ के पास एक व्यापारी से हथियारों के बल पर 20 लाख रुपये की लूट की गई। लुटेरों ने व्यापारी की कार को उर्जनी गांव के पास एक निर्माणाधीन पेट्रोल पंप के निकट छोड़ दिया। प्रतापनगर के व्यापारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि वह 23 अक्टूबर की रात लगभग एक बजे 20 लाख रुपये लेकर निजी काम से जीरकपुर जा रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसके साथ ड्राइवर सन्नी भी था। जब वे नेशनल हाईवे पर महादेव ढाबा के पास पहुंचे, तो बिना नंबर की काले रंग की वेन्यू कार ने उनका रास्ता रोक लिया। कार से दो नकाबपोश उतरे, जिनमें से एक के हाथ में सरिया और दूसरे के हाथ में राड तथा असलाह था। उन्होंने कार के शीशे पर वार किया और पिस्टल दिखाकर धमकाया।