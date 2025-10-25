Haryana News: नेशनल हाईवे पर हथियारों के बल पर व्यापारी से 20 लाख रुपये लूटे, जांच में जुटी पुलिस
यमुनानगर के छछरौली में एक व्यापारी से हथियारों के बल पर 20 लाख रुपये की लूट हो गई। व्यापारी आशीष अग्रवाल 23 अक्टूबर की रात जीरकपुर जा रहे थे, तभी हाईवे पर उनकी कार को रोककर बदमाशों ने लूटपाट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
संवाद सहयोगी, छछरौली (यमुनानगर)। जगाधरी-पावंटा साहिब नेशनल हाईवे 907 पर शाहजहांपुर गांव के मोड़ के पास एक व्यापारी से हथियारों के बल पर 20 लाख रुपये की लूट की गई। लुटेरों ने व्यापारी की कार को उर्जनी गांव के पास एक निर्माणाधीन पेट्रोल पंप के निकट छोड़ दिया। प्रतापनगर के व्यापारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि वह 23 अक्टूबर की रात लगभग एक बजे 20 लाख रुपये लेकर निजी काम से जीरकपुर जा रहा था।
उसके साथ ड्राइवर सन्नी भी था। जब वे नेशनल हाईवे पर महादेव ढाबा के पास पहुंचे, तो बिना नंबर की काले रंग की वेन्यू कार ने उनका रास्ता रोक लिया। कार से दो नकाबपोश उतरे, जिनमें से एक के हाथ में सरिया और दूसरे के हाथ में राड तथा असलाह था। उन्होंने कार के शीशे पर वार किया और पिस्टल दिखाकर धमकाया।
इसके बाद बदमाश कार और 20 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। उसने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में पता चला कि लुटेरे ऊर्जनी गांव के पास कार छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल और पुलिस टीम हाइवे पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।