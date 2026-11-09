112 दिन बाद दीवाली पर ताबूत में लौटा हरियाणा का लाडला, बिलख-बिलख कर रोए परिजन; यूक्रेन हमले में मारा गया था गुरप्रीत

संवाद सहयोगी, यमुनानगर। जिस बेटे की घर वापसी की राह पंजेटो गांव का परिवार 112 दिन से देख रहा था, वह दिवाली के दिन ताबूत में घर पहुंचा।

यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास 19 जुलाई को जहाज पर हुए मिसाइल हमले में जान गंवाने वाले गुरप्रीत का पार्थिव शरीर रविवार को गांव लाया गया। करीब तीन महीने 20 दिन बाद परिवार को शव मिला, लेकिन आग में बुरी तरह झुलसने के कारण परिजन उसका चेहरा नहीं देख सके। इकलौते बेटे का अंतिम संस्कार कर नम आंखों से विदाई दी गई।

गुरप्रीत के मामा अमरीक सिंह ने बताया कि शव शनिवार रात दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रविवार दोपहर उसे गांव लाया गया। 19 जुलाई को ओडेसा बंदरगाह से रवाना हुए मर्चेंट वेसल पर क्रूज मिसाइल से हमला हुआ था। जहाज में आग लगने से गुरप्रीत समेत चार भारतीयों की मौत हो गई थी।

आग में शरीर बुरी तरह झुलसने के कारण पहचान नहीं हो पा रही थी। शिपिंग कंपनी ने परिवार से डीएनए सैंपल मांगा। पिता कीर्तन सिंह के सैंपल की जांच और डीएनए मिलान के बाद शव की पहचान हुई। भारत लाने की प्रक्रिया में भी लंबा समय लगा। शव गांव पहुंचने की खबर मिलते ही ग्रामीण गुरप्रीत के घर जुटने लगे। 112 दिन तक अंतिम दर्शन की आस लगाए परिवार को उसका चेहरा भी नहीं दिखा। गुरप्रीत की छह महीने की बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया और परिवार का इकलौता सहारा चला गया।