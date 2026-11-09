भिवानी की बेटी प्रीति कौशिक ने HPS परीक्षा में गाड़े झंडे, हरियाणा में हासिल किया 12वां रैंक; ढोल-नगाड़ों से हुआ स्वागत

जागरण संवाददाता, भिवानी। जिले की बेटी प्रीति कौशिक ने हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर पूरे प्रदेश में 12वां रैंक प्राप्त किया है।

गांव बड़ाला की रहने वाली प्रीति कौशिक इससे पहले इनकम टैक्स आफिसर के पद पर सेवाएं दे रही थीं। प्रशासनिक सेवा में जाने के अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए उन्होंने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

सोमवार को प्रीति कौशिक के पैतृक गांव बड़ाला पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों और फूलों की वर्षा के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल रहा।

कार्यक्रम में हनुमान जोहड़ी मंदिर के महंत चरणदास महाराज का सान्निध्य रहा। महात्मा ज्योतिबा फूले धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश सैनी ने प्रीति कौशिक को सम्मानित करते हुए कहा कि बेटियों को सही अवसर और उचित मार्गदर्शन मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं।