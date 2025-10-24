Yamunanagar News: पड़ोस में था जागरण, बच्ची ने पोल को छुआ, करंट लगने से मौत

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। जगाधरी में 11 साल की बच्ची विद्या की करंट लगने से मौत हो गई। उसे अचेत अवस्था में शहर के निजी अस्पताल में लाया गया था, लेकिन यहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है। बच्ची के पड़ोस में किसी घर पर जागरण था। बिजली के पोल को बच्ची से छू लिया। इस पर वह उससे चिपक गई।