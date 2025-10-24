Language
    Yamunanagar News: पड़ोस में था जागरण, बच्ची ने पोल को छुआ, करंट लगने से मौत

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:57 PM (IST)

    यमुनानगर के जगाधरी में एक 11 वर्षीय बच्ची, विद्या, की करंट लगने से दुखद मौत हो गई। पड़ोस में जागरण के दौरान, उसने गलती से एक बिजली के पोल को छू लिया, जिससे वह उससे चिपक गई। एक फोटोग्राफर ने उसे देखा और लोगों को सतर्क किया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है।

    Hero Image

    File Photo

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। जगाधरी में 11 साल की बच्ची विद्या की करंट लगने से मौत हो गई। उसे अचेत अवस्था में शहर के निजी अस्पताल में लाया गया था, लेकिन यहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है। बच्ची के पड़ोस में किसी घर पर जागरण था। बिजली के पोल को बच्ची से छू लिया। इस पर वह उससे चिपक गई।

    जागरण में आए फोटोग्राफर की बच्ची पर नजर पड़ गई। इसके बाद स्वजन व आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्ची को किसी तरह से अलग कर निजी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

     