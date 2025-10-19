यूट्यूबर महिला की हत्या के आरोप में साथी गिरफ्तार, कहासुनी के बाद रस्सी से घोंटा था गला
सोनीपत पुलिस ने यूट्यूबर महिला की हत्या के आरोप में उसके साथी को गिरफ्तार किया है। दोनों के बीच हुई कहासुनी के बाद आरोपी ने रस्सी से गला घोंटकर महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। यूट्यूबर की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपी संदीप गांव हरसाना का रहने वाला है। मृतक महिला यूट्यूबर आरोपी के घर किराए पर रहती थी। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकारा है कि कहासुनी होने पर उसने महिला की रस्सी से गला दबाकर हत्या की थी।
इसके बाद आरोपी ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी, हालांकि मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। अब आरोपी को थाना सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
आरोपी के साथ यूट्यूब चैनल चलाती थी मृतका
गांव रिंढाणा की बाला देवी ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी पुष्पा एक साल से गांव हरसाना कलां में संदीप के घर पर किराए पर रह रही थी, जहां वह उसके साथ यूट्यूब चैनल के लिए हरियाणवी नाटक बनाती थी। बाला देवी ने बताया कि चार अक्टूबर की रात करीब 11:40 बजे संदीप ने फोन कर बताया कि पुष्पा ने फंदा लगा लिया है।
उस समय वह अपनी दूसरी बेटी उर्मिला व दामाद सुंदर के घर पानीपत के गांव शहर मालपुर में थीं। जब मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने पुष्पा को कमरे के फर्श पर मृत अवस्था में पाया।
पुष्पा के गले पर नीले निशान पाए गए, जबकि कमरे की छत पर लगे पंखे से रस्सी बंधी मिली और उसका सिरा फर्श पर पड़ा था। शव का खानपुर मेडिकल में बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया था। जिसमे रस्सी से गला घोंटे जाने की बात सामने आई थी। अब पुलिस ने आरोपित संदीप को गिरफ्तार कर लिया है।
