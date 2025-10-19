यूट्यूबर महिला की हत्या के आरोप में साथी गिरफ्तार, कहासुनी के बाद रस्सी से घोंटा था गला

जागरण संवाददाता, सोनीपत। यूट्यूबर की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपी संदीप गांव हरसाना का रहने वाला है। मृतक महिला यूट्यूबर आरोपी के घर किराए पर रहती थी। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकारा है कि कहासुनी होने पर उसने महिला की रस्सी से गला दबाकर हत्या की थी।

इसके बाद आरोपी ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी, हालांकि मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। अब आरोपी को थाना सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के साथ यूट्यूब चैनल चलाती थी मृतका गांव रिंढाणा की बाला देवी ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी पुष्पा एक साल से गांव हरसाना कलां में संदीप के घर पर किराए पर रह रही थी, जहां वह उसके साथ यूट्यूब चैनल के लिए हरियाणवी नाटक बनाती थी। बाला देवी ने बताया कि चार अक्टूबर की रात करीब 11:40 बजे संदीप ने फोन कर बताया कि पुष्पा ने फंदा लगा लिया है।