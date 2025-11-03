बुजुर्ग पति की ईंड-डंडे से मारकर हत्या, पत्नी ने शव के पास बैठकर किया मेकअप; हरियाणा की सनसनीखेज वारदात

जागरण संवाददाता, गोहाना। शहर से सटे गांव गढ़ी सराय नामदार खां में सोमवार सुबह पत्नी ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। उसने बुजुर्ग पति को ईंट-डंडे से पीट-पीटकर मार डाला। पत्नी ने हैवानियत की सभी हदें पार करते हुए पति के शव के पास चारपाई पर बैठकर मेकअप किया।

मेकअप करने के दौरान भी वह चारपाई से उठी और पति को कंघी व लात-घूसों से कई बार मारा। पति के सिर में लात भी मारी। पड़ोसी ने घटना का मोबाइल से वीडियो बना लिया। दंपती में अक्सर घरेलू कलह भी होती थी। मृतक के चचेरे भाई राजेश की शिकायत पर केस दर्ज किया गया।

मूलरूप से गांव महमूदपुर के सुरेश (60) व उसकी पत्नी पूनम लगभग एक वर्ष से शहर से सटे गांव गढ़ी सराय नामदार खां में रह रहे थे। उन्होंने यहां पर अपना छोटा सा घर खरीद रखा था। उनकी दो बेटी हैं जिनमें एक की शादी हो चुकी है और दूसरी बुआ के पास रहती है। सुरेश व उसकी पत्नी में अक्सर घरेलू कलह होती थी। पूनम पति के साथ अक्सर मारपीट करती थी।

रविवार रात को भी दोनों में झगड़ा हुआ था और पूनम ने सुरेश के साथ मारपीट की। सोमवार सुबह दोनों में फिर कहासुनी शुरू हो गई। सुरेश बीड़ी पीने लगा तो पत्नी ने छीन ली। उसने बीड़ी वापस मांगी तो पत्नी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। पूनम ने पति के सिर व छाती में ईंट से वार करके और डंडे से पीटकर कर उसे मौत के घाट उतार दिया। सुरेश का शव घर के आंगन में पड़ा था। शोर सुनकर पड़ोसी छत पर गए और एक ने मोबाइल से वीडियो बना ली।

पूनम को लगा कि वह जिंदा है और साथ बिछी चारपाई पर बैठकर मेकअप करने लगी। चिल्लाते हुए कहती है कि मैं ईंट मार दूंगी। उसने ने चारपाई बैठे-बैठे कई बार पति के मुंह पर कंघी से मारा। कुछ ही पल बाद वह चारपाई से उठती है और पति के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कमरे में गई। कमरे से बाहर आते ही फिर थप्पड़ मारते हुए मुंह पर लात भी मारी।

सुरेश की हत्या की सूचना मिलने पर एसीपी मलकित व शहर थाना के प्रभारी अरुण कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया। मृतक सुरेश के भाई राजेश की शिकायत पर पुलिस ने पूनम के विरुद्ध केस दर्ज किया।घरेलू कलक के चलते पूनम ने पति की हत्या कर दी। मृतक के चचेरे भाई की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया। घटना की जांच कर रही है। - अरुण कुमार, प्रभारी, शहर थाना

पूनम ने 10 दिन पहले भी पति का फोड़ दिया था सिर गांव गढ़ी सराय नामदार खां के सुरेश पहले ऑटो चलाते थे। बीमार होने के चलते आटो चलाना बंद कर दिया था और घर पर रहने लगा था। पत्नी पूनम उस पर पैसे कमाकर लाने के लिए दबाव बनाती थी। दोनों में अकसर घरेलू कलह होता था और पूनम उसको पीट देती थी। पड़ोसियों ने बताया कि लगभग 10 दिन पहले भी पूनम ने पति का सिर फोड़ दिया था। उसने उपचार भी कराया था। दो दिन पहले उसकी तबीयत बिगड़ गई थी तब एक पड़ोस ने सुरेश को भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कालेज के अस्पताल ले उसका जाकर उपचार कराया था।

रविवार रात को सुरेश व पूनम के बीच घर पर झगड़ा हुआ। सोमवार सुबह पूनम ने ईंट, डंडे व लात-घूसों से पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जब सुरेश की मौत हुई तो पूनम ने चौक में जाकर यह भी बोल दिया कि एक पड़ोसी युवक ने उसके पति को मार डाला। दूसरे पड़ोसी द्वारा घटना की वीडियो बनाई गई थी, जिससे सच्चाई सामने आ गए।