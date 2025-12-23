कब और कहां-कहां होगी नीरज चोपड़ा और हिमानी की रिसेप्शन पार्टी? सामने आया बड़ा अपडेट

जागरण संवाददाता, सोनीपत। नीरज चोपड़ा और हिमानी की रिसेप्शन पार्टी तीन दिन तक होगी। 25 दिसंबर को नीरज के परिवार की ओर से करनाल के द ईडन गार्डन में रिसेप्शन आयोजित होगा।

बताया गया कि 27 दिसंबर को दिल्ली के लीला होटल में भव्य रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया जाएग। इस कार्यक्रम में वीआईपी की ही एंट्री होगी।

वहीं, 29 दिसंबर को हिमानी के परिवार की तरफ से समालखा के द रायल वैनिटीन में रिसेप्शन पार्टी होगी। तीनों पार्टियों में सिर्फ करीबियों, रिश्तेदारों व जानकारों को ही बुलाया गया है।