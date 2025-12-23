Language
    कब और कहां-कहां होगी नीरज चोपड़ा और हिमानी की रिसेप्शन पार्टी? सामने आया बड़ा अपडेट

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:50 PM (IST)

    नीरज चोपड़ा और हिमानी की रिसेप्शन पार्टी तीन दिन तक चलेगी। 25 दिसंबर को करनाल के द ईडन गार्डन में नीरज के परिवार की ओर से रिसेप्शन होगा। 27 दिसंबर को ...और पढ़ें

    नीरज चोपड़ा और हिमानी।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। नीरज चोपड़ा और हिमानी की रिसेप्शन पार्टी तीन दिन तक होगी। 25 दिसंबर को नीरज के परिवार की ओर से करनाल के द ईडन गार्डन में रिसेप्शन आयोजित होगा।

    बताया गया कि 27 दिसंबर को दिल्ली के लीला होटल में भव्य रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया जाएग। इस कार्यक्रम में वीआईपी की ही एंट्री होगी। 

    वहीं, 29 दिसंबर को हिमानी के परिवार की तरफ से समालखा के द रायल वैनिटीन में रिसेप्शन पार्टी होगी। तीनों पार्टियों में सिर्फ करीबियों, रिश्तेदारों व जानकारों को ही बुलाया गया है।
     
