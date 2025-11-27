Sonipat News: यूरिया को बाहर भेजने की थी तैयारी, ट्रक में लोड मिले 600 बैग
एक ट्रक में 600 बैग यूरिया लोड पाए गए, जिससे यूरिया को बाहर भेजने की तैयारी का संदेह है। ट्रक चालक और सेंटर प्रभारी के बयानों में अंतर होने से मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले में केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है।
जागरण संवाददाता, गोहाना। बुधवार को इफको सेंटर से यूरिया को बाहर भेजने की तैयारी की जा रही थी। किसानों की शिकायत और सीएम फ्लाइंग की सूचना पर अधिकारियों ने सेंटर पर छापा मारा। जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो ट्रक में यूरिया के 600 बैग लोड मिले। सेंटर पर यूरिया के स्टाक की जांच की तो 1,054 बैग का अंतर मिला।
अधिकारियों ने ट्रक और स्टाक रजिस्टर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सेंटर के इंचार्ज व ट्रक चालक के बयान दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा मंगलवार को यूरिया का रैक लगवाया था। गोहाना के किसानों के लिए यूरिया के 1,250 बैग गोहाना में इफको सेंटर पर भिजवाए गए थे। इफको का सेंटर नई अनाज मंडी के निकट पश्चिमी मिनी बाईपास के साथ है।
यूरिया की सप्लाई आने पर काफी किसान यहां पर खाद लेने पहुंच गए। कुछ किसानों को खाद नहीं मिल पाया, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को शिकायत कर दी। किसानों ने आशंका जताई कि सेंटर से यूरिया को बाहर भेजा जा रहा है। दोपहर लगभग तीन बजे सीएम फ्लाइंग टीम भी मौके पर पहुंची। इसके बाद एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप कृषि निदेशक डा. पवन शर्मा टीम के साथ पहुंचे। अधिकारियों को मौके पर एक ट्रक में यूरिया के 600 बैग लोड हुए मिले।
ट्रक चालक से पूछताछ की तो उसने बताया कि ट्रक की सांपला के लिए बुकिंग कराई गई है। इफको सेंटर के प्रभारी ने कहा कि क्षेत्र के किसानों के लिए खाद भिजवाया जा रहा था। सेंटर में यूरिया के स्टाक की जांच की गई तो रिकार्ड व उपलब्धता में अंतर मिला। यूरिया से भरे ट्रक को पुलिस ने कब्जे में लेकर शहर थाना में खड़ा करवा दिया।
ट्रक चालक और सेंटर प्रभारी जो मौखिक बयान दे रहे हैं, उनमें अंतर है। इससे लग रहा है कि यूरिया को बाहर भेजने की तैयारी की जा रही थी। ट्रक को कब्जे में लेकर थाना में खड़ा करवा दिया है। इस मामले में केस दर्ज कराया जाएगा।
- डॉ. पवन शर्मा, उप कृषि निदेशक
