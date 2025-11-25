Traffic Challan: सोनीपत में धड़ाधड़ कट रहे चालान, 23 दिन में 5 हजार से ज्यादा वाहनों पर हुई कार्रवाई
सोनीपत में यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती दिखाई है। पिछले 23 दिनों में 5 हजार से अधिक चालान काटे गए हैं। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। पुलिस बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और गलत पार्किंग करने वालों पर विशेष ध्यान दे रही है, साथ ही जागरूकता अभियान भी चला रही है।
जागरण संवाददाता, सोनीतप। ट्रैफिक नियम तोड़ने में शान समझने वाले वाहन चालकों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। नवंबर में ऐसे 5109 वाहन चालकों के चालान किए हैं। उनसे जुर्माने के तौर पर 80 लाख 55 हजार 700 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया है।
ट्रैफिक पुलिस की टीमों ने जिले के राष्ट्रीय राजमार्गों, शहर के विभिन्न चौक-चौराहों व सबडिवीजन स्तर पर पूरे महीने स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों के उल्लंघन करने पर एक नवंबर से 23 नवंबर तक कुल 5109 वाहन चालकों के चालान किए। इस दौरान नियमों के बारे में जागरूक भी किया। वहीं, वाहनों से ब्लैक फिल्म भी हटवाई।
पुलिस की ओर से लोगों को ट्रैफिक नियम पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा हैं। पुलिस की ओर से नाकाबंदी लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। सबसे अधिक ध्यान वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने वालों पर है।
इसके अतिरिक्त बिना नंबर की बाइकों व पटाके बजाने वाले बुलेट मोटरसाइकिल पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है। लोगों को भी पुलिस की ओर से अपील की जा रही है कि वह अपने वाहनों के सभी दस्तावेज साथ रखें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें।
अंडर ऐज किशोरों को वाहन चलाने के लिए ना दें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे। अभियान के दौरान पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के साथ-साथ संदिग्धों की तलाशी भी ली। चेकिंग के दौरान हाइवे पर नाकाबंदी कर आने-जाने वाले वाहनों और संदिग्ध दिखने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की गई।
|चालान
|संख्या
|बुलेट पटाखा
|34
|ब्लैक फिल्म
|99
|ड्रिंक एंड ड्राइव
|95
|ट्रिपल राइडिंग
|181
|लेन परिवर्तन
|510
|गलत दिशा
|449
|अवैध बत्ती
|16
|मानकों के उल्लघंन पर स्कूल बस
|154
|अन्य सड़क नियमों के उल्लघंन
|3571
अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन के सफर को सुरक्षित करना है। वाहन चालकों से अपील है कि सीमित गति में वाहन चलाएं, ट्रैफिक नियमों व लेन ड्राइविंग का पालन करे, रान्ग पार्किंग न करें। सुरक्षित चले, सुरक्षित रहें। ट्रैफिक नियमों का पालन कर अपना एवं दूसरों के जीवन को सुरक्षित करें।
- नरेंद्र कादियान, ट्रैफिक, डीसीपी
