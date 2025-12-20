Language
    साजिश या डर... सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास कूड़े के ढेर में मिले कटे-फटे नोट, पूरे इलाके में मचा हड़कंप

    By Sandeep Kumar Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 09:15 PM (IST)

    सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास कूड़े में कटे-फटे नोट मिलने से हड़कंप मच गया। जीआरपी ने नोटों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता ...और पढ़ें

    कूड़े के ढेर में मिले नोटों के कतरन

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत रेलवे स्टेशन परिसर में पुरानी अनाज मंडी गेट के पास शनिवार सुबह कूड़े के ढेर और रास्तों पर कटे-फटे नोटों के टुकड़े बिखरे मिलने से हड़कंप मच गया।

    ये पांच, 10, 20 और 50 रुपये के नोटों की कतरनें थीं। सूचना मिलते ही राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद नोटों के सभी टुकड़ों को एकत्र कर कब्जे में लिया।

    जीआरपी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये नोट लंबे समय तक किसी संदूक या अलमारी में रखे गए थे, जहां चूहों ने इन्हें बुरी तरह कुतर दिया। नोट पूरी तरह रद्दी हो जाने के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने इन्हें बैंक में बदलवाने के बजाय कानूनी कार्रवाई के डर से कूड़े में फेंक दिया।

    पुलिस इन एंगल्स से कर रही जांच

    हालांकि, पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि कहीं यह जानबूझकर किसी साजिश के तहत सार्वजनिक स्थान पर नोट फेंकने का मामला तो नहीं, ताकि भ्रम या अफरा-तफरी फैलाई जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए जीआरपी ने आसपास के रेहड़ी-पटरी वालों और राहगीरों से पूछताछ की।

    इसके साथ ही रेलवे स्टेशन और आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि नोट फेंकने वाले व्यक्ति की पहचान की जा सके। फिलहाल, सभी नोटों के टुकड़ों को एक थैले में सुरक्षित कर थाने में जमा करा दिया गया है। पुलिस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है।

    यह है नियम

    विशेषज्ञों के अनुसार यदि नोट चूहे कुतर दें या वे फट जाएं, तो उन्हें फेंकने या जलाने के बजाय किसी भी बैंक शाखा में बदला जा सकता है। आरबीआइ की गाइडलाइन के अनुसार यदि नोट का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सुरक्षित है, तो उसकी पूरी या आंशिक कीमत प्राप्त की जा सकती है। सार्वजनिक स्थान पर नोट फेंकना न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि यह देश की मुद्रा का अपमान भी माना जाता है।

    पुलिस को सूचना मिली थी कि मंडी साइड क्षेत्र में नोट बिखरे पड़े हैं। मौके से पांच, 10, 20 और 50 रुपये के कटे-फटे नोट बरामद हुए हैं। प्राथमिक दृष्टि में ये चूहों द्वारा कुतरे गए प्रतीत होते हैं, जिन्हें किसी ने कूड़े में फेंक दिया। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

    -

    -अजय कुमार, एएसआइ, जीआरपी