साजिश या डर... सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास कूड़े के ढेर में मिले कटे-फटे नोट, पूरे इलाके में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत रेलवे स्टेशन परिसर में पुरानी अनाज मंडी गेट के पास शनिवार सुबह कूड़े के ढेर और रास्तों पर कटे-फटे नोटों के टुकड़े बिखरे मिलने से हड़कंप मच गया। ये पांच, 10, 20 और 50 रुपये के नोटों की कतरनें थीं। सूचना मिलते ही राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद नोटों के सभी टुकड़ों को एकत्र कर कब्जे में लिया।

जीआरपी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये नोट लंबे समय तक किसी संदूक या अलमारी में रखे गए थे, जहां चूहों ने इन्हें बुरी तरह कुतर दिया। नोट पूरी तरह रद्दी हो जाने के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने इन्हें बैंक में बदलवाने के बजाय कानूनी कार्रवाई के डर से कूड़े में फेंक दिया।

पुलिस इन एंगल्स से कर रही जांच हालांकि, पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि कहीं यह जानबूझकर किसी साजिश के तहत सार्वजनिक स्थान पर नोट फेंकने का मामला तो नहीं, ताकि भ्रम या अफरा-तफरी फैलाई जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए जीआरपी ने आसपास के रेहड़ी-पटरी वालों और राहगीरों से पूछताछ की।