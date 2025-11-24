मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगा बड़ा मंच, सोनीपत में सुपर-100 का रजिस्ट्रेशन शुरू; 9 फरवरी तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, सोनीपत। राजकीय स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण तैयारी उपलब्ध करवाने वाले प्रोजेक्ट सुपर 100 की प्रक्रिया शिक्षा विभाग ने औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। सत्र 2026–28 के लिए जारी शेड्यूल के अनुसार विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण नौ फरवरी 2026 तक किया जाएगा।

विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए पात्र विद्यार्थियों का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए। सुपर 100 अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर संसाधन, मार्गदर्शन एवं प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान करना है, ताकि वे बड़े स्तर की परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें।

स्कूल प्रधान, खंड शिक्षा अधिकारी और जिला विज्ञान विशेषज्ञ अभियान की प्रगति की नियमित निगरानी करेंगे और समयबद्ध रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेंगे। सुपर 100 के अंतर्गत लेवल एक की परीक्षा 11 फरवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसमें गणित आधारित प्रश्न शामिल रहेंगे।