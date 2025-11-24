Language
    मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगा बड़ा मंच, सोनीपत में सुपर-100 का रजिस्ट्रेशन शुरू; 9 फरवरी तक करें आवेदन

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 12:49 PM (IST)

    सोनीपत में शिक्षा विभाग ने 'सुपर 100' योजना के तहत प्रतिभाशाली छात्रों के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। ऑनलाइन पंजीकरण 9 फरवरी, 2026 तक किए जा सकते हैं। लेवल-1 की परीक्षा 11 फरवरी, 2026 को होगी।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। राजकीय स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण तैयारी उपलब्ध करवाने वाले प्रोजेक्ट सुपर 100 की प्रक्रिया शिक्षा विभाग ने औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। सत्र 2026–28 के लिए जारी शेड्यूल के अनुसार विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण नौ फरवरी 2026 तक किया जाएगा।

    विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए पात्र विद्यार्थियों का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए। सुपर 100 अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर संसाधन, मार्गदर्शन एवं प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान करना है, ताकि वे बड़े स्तर की परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें।

    स्कूल प्रधान, खंड शिक्षा अधिकारी और जिला विज्ञान विशेषज्ञ अभियान की प्रगति की नियमित निगरानी करेंगे और समयबद्ध रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेंगे। सुपर 100 के अंतर्गत लेवल एक की परीक्षा 11 फरवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसमें गणित आधारित प्रश्न शामिल रहेंगे।

    परीक्षा परिणाम 15 मार्च को घोषित किया जाएगा। इसके बाद चयनित विद्यार्थियों के लिए तीन दिवसीय आवासीय कार्यशाला आयोजित होगी, जिसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद दो अप्रैल 2026 को लेवल-दो परीक्षा होगी, जिसका परिणाम 30 अप्रैल को जारी किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों के लिए 5 मई 2026 से विशेष कक्षाएं आरंभ कर दी जाएंगी, जहां उन्हें उच्च स्तरीय शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

    सुपर 100 न केवल विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता बढ़ाएगा, बल्कि उनके आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धी क्षमता को भी मजबूती देगा। विभाग का प्रयास है कि अधिक से अधिक मेधावी विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठाएं।


    - नवीन गुलिया, जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत