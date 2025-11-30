Language
    सोनीपत: गोहाना शुगर मिल 4 दिसंबर से चालू, घर बैठे देख सकेंगे यार्ड का लाइव स्टेटस

    By Paramjeet Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:25 AM (IST)

    आहुलाना गांव में स्थित चौधरी देवी लाल कोऑपरेटिव शुगर मिल में 2025-26 के लिए गन्ने की पेराई 4 दिसंबर से शुरू होगी, जिसका लक्ष्य 21 लाख क्विंटल है। मिल प्रबंधन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसान घर बैठे गन्ने से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। उद्घाटन में सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा शामिल होंगे। किसानों को समय पर भुगतान मिलेगा और यार्ड में इंतजार नहीं करना होगा।

    आहुलाना गांव में स्थित चौधरी देवी लाल कोऑपरेटिव शुगर मिल में 2025-26 के लिए गन्ने की पेराई 4 दिसंबर से शुरू होगी। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोहाना। आहुलाना गांव में स्थित चौधरी देवी लाल कोऑपरेटिव शुगर मिल में 2025-26 सीजन के लिए गन्ने की पेराई 4 दिसंबर से शुरू होगी। मिल मैनेजमेंट ने तैयारी पूरी कर ली है और इस बार करीब 21 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का टारगेट रखा है। इसे पूरा करने के लिए मिल के साथ लगते एरिया में करीब 9,600 एकड़ में गन्ने की खेती की गई है। किसानों ने पेराई सीजन शुरू होने से पहले खेतों में कटाई तेज कर दी है, ताकि वे अपना गन्ना समय पर मिल में पहुंचा सकें।

    मिल अधिकारियों के मुताबिक, पूरी प्रक्रिया को और आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सभी इंतज़ाम ऑनलाइन कर दिए गए हैं। किसान घर बैठे अपने गन्ने के बॉन्ड, तौल पर्ची और दूसरी जानकारी देख सकेंगे। चौधरी देवी लाल कोऑपरेटिव शुगर मिल के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक हफ्ते पहले तक मिल के दोबारा खुलने का स्टेटस साफ नहीं किया था। चार दिन पहले किसानों ने मिल पहुंचकर पंचायत की।

    किसानों ने बताया कि पिछले सीजन में 2 दिसंबर को पेराई शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार पेराई की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के नेताओं ने मिल एडमिनिस्ट्रेशन को अल्टीमेटम दिया था कि इलाके के किसान 1 दिसंबर से मिल में गन्ना पहुंचाना शुरू कर दें। तब अधिकारियों ने भरोसा दिया था कि मिल शुरू होने की तारीख जल्द ही बताई जाएगी।

    इस बार मिल में पेराई 4 दिसंबर से शुरू होगी। उद्घाटन सेशन में कोऑपरेशन मिनिस्टर डॉ. अरविंद शर्मा चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। यूनियन के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सत्यवान नरवाल ने बताया कि किसानों ने मिल में गन्ना पहुंचाने की तैयारी कर ली है। मिल मैनेजमेंट ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले गन्ने का रकबा बढ़ा है और मौसम अच्छा रहने से फसल भी अच्छी हुई है। किसानों को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। मिल एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश रहेगी कि किसी भी किसान को यार्ड में ज्यादा देर तक इंतजार न करना पड़े। सभी मशीनरी की टेस्टिंग हो चुकी है।

    घर बैठे मिल यार्ड का मिलेगा लाइव स्टेटस

    इस बार मिल एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। मिल यार्ड का लाइव स्टेटस मोबाइल फोन पर भी मिलेगा, जिससे किसान चेक कर सकेंगे कि यार्ड में भीड़ है या नहीं। इसके अनुसार, किसान मिल में गन्ना ला सकेंगे। इससे उन्हें यार्ड में ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। किसानों को उनके मोबाइल फ़ोन पर गन्ने की पर्चियों की जानकारी भी मिलेगी।

    शुगर मिल में 4 दिसंबर से गन्ने की पेराई शुरू हो जाएगी। मिल एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयारी पूरी कर ली है। किसान अपने गन्ने की कटाई और छिलाई शुरू कर दें। पूरा सिस्टम ऑनलाइन रहेगा। किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।

    -अंकिता वर्मा, MD, चौधरी देवी लाल कोऑपरेटिव शुगर मिल