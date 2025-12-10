Language
    Sonipat Crime: उधार के 20 हजार न लौटाने पर की युवा किसान की हत्या, 24 घंटे के भीतर दबोचा गया आरोपी 

    By Nand Kishor Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:16 PM (IST)

    सोनीपत के बरोदा थाना क्षेत्र के राणा खेड़ी गांव में युवा किसान प्रदीप की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। प्रदीप ने राजेश नामक व्यक्ति से 20 हजार रुपये ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गोहाना। बरोदा थाना की पुलिस ने गांव राणा खेड़ी में युवा किसान प्रदीप की हत्या की वारदात का 24 घंटे के भीतर पटाक्षेप करते हुए आरोपित इसी गांव के राजेश को गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप ने उससे 20 हजार रुपए उधार लिए थे, जिसे मांगने पर वापस नहीं दे रहा था।

    प्रदीप ने राजेश का मोबाइल भी तोड़ दिया था, जिसे ठीक कराने से मना कर दिया। इसी पर राजेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया जाएगा।

    गांव राणा खेड़ी के जिले सिंह ने बुधवार को पुलिस को बताया था कि उसका छोटा बेटा प्रदीप मंगलवार रात को खेत मे बरसीम की रखवाली के लिए गया था जो काफी देर तक वापस नहीं आया। उसके बाद जिले सिंह अपने दूसरे बेटे सत्यवान के साथ उसकी तलाश में खेत में गए थे। प्रदीप खेत में बरसीम के खेत के साथ लगते रास्ते मे मृत मिला और उसकी गर्दन पर गला दबाने के निशान थे।

    जिले सिंह ने आरोप लगाया था कि उसके बेटे प्रदीप के साथ करीब एक महीने पहले बालकिशन, रोहताश, अशोक, बलमत व अजय की खेत मे पानी देने को लेकर कहासुनी हुई थी। जिले सिंह ने पांचों पर इसी रंजिश में पांचों पर हत्या का आरोप लगाया था। बरोदा थाना की पुलिस ने जांच की तो मामला दूसरा मिला।

    गांव के राजेश से प्रदीप ने 20 हजार रुपए उधार लिए थे और मांगने पर वापस नहीं लौटा रहा था। मंगलवार रात को प्रदीप व राजेश खेत में गए। वहां रुपए देने को कहा तो प्रदीप ने उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। उसने मोबाइल ठीक कराने को कहा लेकिन प्रदीप ने मना कर दिया। इस पर कहासुनी हुई, जिसके बाद राजेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर लिया।