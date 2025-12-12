25 लाख की फिरौती मांगी और हाथ बांधकर पीटा, फिर नहर में फेंक दी लाश; गन्नौर में युवक की बेरहमी से हत्या

जागरण संवाददाता, गन्नौर। गांव सांदल कला में 21 साल के युवक की किडनैपिंग और हत्या का मामला सामने आया है। युवक 10 दिसंबर से संदिग्ध हालात में घर से लापता था। हत्या के बाद किडनैपरों ने उसकी लाश मुनक नहर में फेंक दी। शुक्रवार दोपहर को दिल्ली के हैदरपुर में मुनक नहर में लाश मिली। मौके पर पहुंचे परिजनों ने लाश की पहचान की।

दिल्ली पुलिस ने जरूरी फॉर्मैलिटी पूरी करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली के रोहिणी स्थित डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर हॉस्पिटल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक, सांदल कला का रहने वाला आदित्य 10 दिसंबर को दोपहर 2 बजे पैदल घर से निकला था। देर रात जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।

परिजन रात में ही बाड़ी थाने गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें अगले दिन फोटो लेकर आने को कहा। 11 दिसंबर को आदित्य के पिता सोमपाल की शिकायत पर बाड़ी थाने ने आदित्य को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखने के आरोप में अनजान लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और उसकी तलाश शुरू कर दी। 11 दिसंबर की सुबह परिवार को आदित्य के मोबाइल फोन से एक पोस्ट और एक वीडियो मिला।

मैसेज में आदित्य के किडनैप होने का दावा किया गया था और 25 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी। पोस्ट में कहा गया था कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो आदित्य की जान जा सकती है। वीडियो में आदित्य के हाथ बंधे हुए थे और शरीर पर चोट के निशान दिख रहे थे।

धमकी मिलने के बाद गांव वालों ने किया रोड जाम वीडियो और धमकी भरे पोस्ट के बाद परिवार वाले और गांव वाले भड़क गए और संदल कलां में पुरखास रोड जाम कर दिया। गांव वालों ने पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर सवाल उठाए और तुरंत कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर मामले को शुरू से ही गंभीरता से लिया जाता तो स्थिति कुछ और हो सकती थी। सूचना मिलने पर ACP ऋषिपाल और बाड़ी थाना इंचार्ज महेश कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, परिवार वालों से बात की और उन्हें जल्द जांच का भरोसा दिलाया। इसके बाद जाम हटा लिया गया।

ACP गनौर ऋषिकांत ने बताया कि बाड़ी थाने ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आदित्य की बॉडी अब दिल्ली के हैदरपुर में मुनक नहर से मिली है। परिवार को मिले पोस्ट में गाली-गलौज का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। वीडियो भी बहुत छोटा है, और चेहरा साफ नहीं दिख रहा है।

उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने अब पिता की शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ किडनैपिंग और मर्डर का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की चार टीमें इस केस पर काम कर रही हैं। आरोपियों की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पुलिस हनी ट्रैप एंगल से भी जांच कर रही परिवार को मिले मैसेज में किडनैपर्स ने एक लड़की का भी जिक्र किया है। इसके आधार पर पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या आदित्य को किसी लड़की के झांसे में लेकर किडनैप किया गया था।

मृतक आदित्य दो भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। वह सोनीपत के कालूपुर चुंगी स्थित FCI गोदाम में काम करता था। जबकि उसके पिता सोमपाल की किराने की दुकान है। आदित्य 10 जनवरी को काम पर गया था और दोपहर 2 बजे घर लौटा। घर आने के बाद आदित्य अपनी बाइक और बैग घर पर ही छोड़कर बिना किसी को बताए घर से निकल गया।