    सोनीपत में युवक को बंधक बनाकर की मारपीट, दो लाख की फिरौती मंगवाने का डाला दबाव; जांच में जुटी पुलिस

    By Harish Bhoriya Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:46 AM (IST)

    सोनीपत में एक युवक को बंधक बनाकर मारपीट की गई और उससे दो लाख रुपये की फिरौती मांगने का दबाव डाला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना सोनीपत में ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, खरखौदा (सोनीपत)। एक युवक को बंधक बनाकर उससे मारपीट करने, रुपये छीनने व आनलाइन भुगतान कराने और फिरौती के रूप में दो लाख रुपये मंगवाने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण, मारपीट, फिरौती मांगने सहित कई गंभीर धाराओं के तहत आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    बिहार के जिला समस्तीपुर के गांव फुल्हारा के अनिल कुमार मौजूदा समय में दिल्ली के मुंगेशपुर में रह रहा है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक सोनीपत को दी शिकायत में बताया कि वह पहले कुंडल क्षेत्र के एक ईंट भट्ठे पर काम करता था। 24 नवंबर को वह फरमाणा स्थित एक ईंट भट्ठे से अपने परिचित से मिलकर बाइक से लौट रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जबरदस्ती बाइक छीनी

    खरखौदा पहुंचने पर उसकी बाइक में पंक्चर हो गया। इसी दौरान वीरेंद्र नामक व्यक्ति वहां आया, जिसे वह झरोठी में ईंट भट्टे पर काम करने के समय से जानता था। आरोप है कि पहचान होते ही वीरेंद्र ने उसकी बाइक छीन ली और जबरदस्ती उसे ट्रैक्टर पर बैठा लिया। जब उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो उसका मोबाइल भी छीन लिया गया।

    इसके बाद आरोपित उसे अपनी सटरिंग की दुकान पर ले गया, जहां उसके बेटे व भतीजे को बुलाया गया। वहां उसके साथ मारपीट की गई और उसकी जेब से 20 हजार रुपये नकद छीन लिए गए। साथ ही दबाव बनाकर पेटीएम के जरिए भी 20 हजार रुपये अपने खाते में डलवा लिए गए।

    कमरे में बंद कर दी जान से मारने की धमकी

    पीड़ित ने बताया कि शाम होने पर उसे कार में बैठाकर दूसरी जगह ले जाया गया, जहां बुरी तरह मारपीट कर उसे छोड़ने के बदले दो लाख रुपये की मांग की गई। उसने अपने परिचितों से मदद के लिए फोन किए, लेकिन किसी ने सुबह व्यवस्था कराने की बात कही।

    इसके बाद चार युवकों को बुलाकर उसे कमरे में बंद कर दिया गया और भागने पर जान से मारने की धमकी दी गई। रात के दौरान मौका पाकर जब दो युवक चले गए और दो सो गए, तो वह वहां से भाग निकला। बाद में वह अपने भाई के पास पहुंचा और कुछ दिन छिपकर रहने के बाद पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।