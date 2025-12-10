Language
    सोनीपत में 'समान काम- समान वेतन' की मांग को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल, ठेका प्रथा के खिलाफ प्रदर्शन

    By Vishnu Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:25 PM (IST)

    सोनीपत नगर निगम में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर और हेल्परों ने समान कार्य समान वेतन और ठेका प्रथा को समाप्त करने की मांग को लेकर कार्य का बहि ...और पढ़ें

    जिला पार्षद संजय बड़वासनिया के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए विरोध मार्च निकालते कर्मचारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। नगर निगम में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर और हेल्परों ने बुधवार को समान कार्य समान वेतन और ठेका प्रथा को समाप्त करने की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया।

    प्रदर्शन का नेतृत्व जिला पार्षद संजय बड़वासनिया ने किया। कर्मचारियों ने सब्जी मंडी से लेकर नगर निगम कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए विरोध मार्च निकाला और नगर निगम कमिश्नर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

    जिला पार्षद संजय बड़वासनिया ने भाजपा सरकार पर चुनावी वादे से मुकरने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सभी कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक वह वादा पूरा नहीं हुआ है।

    बड़वासनिया ने कहा कि ठेका प्रथा आज दीमक की तरह युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही है और ठेके पर लगे कर्मचारियों का जमकर शोषण किया जा रहा है। उन्होंने ठेकेदारों पर मनमर्जी करने का आरोप लगाया और कहा कि श्रम विभाग भी कर्मचारियों की बजाय पूंजीपतियों का साथ दे रहा है, जो चिंताजनक है।

    प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में ठेका प्रथा को पूरी तरह से बंद करना और कर्मचारियों को न्यूनतम राज्य वेतन प्रदान करना शामिल है। उन्होंने मांग की कि लगातार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए महंगाई के हिसाब से न्यूनतम रिवाइज्ड वेतन तुरंत लागू किया जाए। जो ठेकेदार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम रिवाइज्ड वेतन लागू नहीं करते, उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए।

    बड़वासनिया ने सरकार से अपील की कि ठेकेदारों को टेंडर देते समय रेट इस तरह से निर्धारित किया जाएं कि कर्मचारियों को न्यूनतम निर्धारित वेतन अवश्य मिल सके। उन्होंने घोषणा की कि कर्मचारियों के शोषण के विरोध में उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन में दीपांशु दहिया, पवन, सुमित, सतबीर सिंह, पवन, विवेक, हरपाल, नरेश सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।