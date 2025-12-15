Sonipat Accident: रोडवेज बस की टक्कर से महिला की मौत, ड्राइवर ने पी रखी थी शराब

जागरण संवाददाता, गोहाना। सफीदों-गोहाना मार्ग पर गांव जागसी के पास रोडवेज बस की टक्कर ने महिला नरेश को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वह पति के साथ बकरी चराने गई थी। पति कपूर ने आरोप लगाया कि बस चालक ने शराब पी रखी। उसकी शिकायत पर बरोदा थाना में केस दर्ज किया गया।

गांव जागसी के कपूर सिंह ने बताया कि वह पत्नी नरेश के साथ बकरी लेकर चराने के लिए गोहाना-सफीदो मार्ग स्थित बिचपड़ी गांव की तरफ गए हुए थे। पेट्रोल पंप के पास एक किसान गन्ने की छिलाई कर रहा था। नरेश पशुओं का चारे के लिए गन्ने को गोले लेकर आई। जब वे पेट्रोल पंप से निकट पहुंचे तो गोहाना की तरफ से एक हरियाणा रोडवेज बस का चालक बस को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाता हुआ आया और उसके देखते-देखते पत्नी पत्नी को सीधी टक्कर मार दी।