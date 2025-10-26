सोनीपत: जबरन टोल वसूली पर ग्रामीणों का हंगामा, कर्मी ने लहराया हथियार; ग्रामीणों ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत-गोहाना मार्ग पर स्थित मोहाना टोल प्लाजा पर शुक्रवार सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने जबरन टोल वसूली और पास न बनाए जाने के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया। मोहाना, नैना, गुहणा, माजरा और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग टोल पर पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी।





हंगामे के दौरान एक टोल कर्मी ने हथियार निकालकर हवा में लहरा दिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि स्थानीय निवासियों से भी बिना किसी छूट के टोल वसूला जा रहा है, जबकि रेट लिस्ट तक जारी नहीं की गई। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से पास बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन टोल प्रबंधन द्वारा अनदेखी की जा रही है।

बिना टोल दिए गुजरे सैंकड़ों वाहन

विरोध करने वालों के साथ मारपीट की घटनाएं भी आम हो गई हैं। हंगामे की चपेट में आकर सुबह साढ़े नौ बजे से 11 बजे तक टोल प्लाजा पूरी तरह बंद रहा, जिससे सैकड़ों वाहन बिना टोल दिए गुजर गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और टोल कर्मी मोनू को हिरासत में ले लिया।



