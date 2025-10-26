सोनीपत: जबरन टोल वसूली पर ग्रामीणों का हंगामा, कर्मी ने लहराया हथियार; ग्रामीणों ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी
सोनीपत में ग्रामीणों ने टोल वसूली के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि टोल कर्मी जबरन पैसे वसूल रहे हैं। विरोध के दौरान एक कर्मचारी ने हथियार भी लहराया, जिससे तनाव बढ़ गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जबरन वसूली बंद नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत-गोहाना मार्ग पर स्थित मोहाना टोल प्लाजा पर शुक्रवार सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने जबरन टोल वसूली और पास न बनाए जाने के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया। मोहाना, नैना, गुहणा, माजरा और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग टोल पर पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी।
हंगामे के दौरान एक टोल कर्मी ने हथियार निकालकर हवा में लहरा दिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि स्थानीय निवासियों से भी बिना किसी छूट के टोल वसूला जा रहा है, जबकि रेट लिस्ट तक जारी नहीं की गई। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से पास बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन टोल प्रबंधन द्वारा अनदेखी की जा रही है।
बिना टोल दिए गुजरे सैंकड़ों वाहन
विरोध करने वालों के साथ मारपीट की घटनाएं भी आम हो गई हैं। हंगामे की चपेट में आकर सुबह साढ़े नौ बजे से 11 बजे तक टोल प्लाजा पूरी तरह बंद रहा, जिससे सैकड़ों वाहन बिना टोल दिए गुजर गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और टोल कर्मी मोनू को हिरासत में ले लिया।
ग्रामीणों ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई तथा मोनू का हथियार लाइसेंस रद्द करने की मांग की। पुलिस ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर प्रदर्शन शांत करा दिया और स्थिति सामान्य बता दी। जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं, जबकि ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।
