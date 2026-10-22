सोनीपत में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत, दुकान की तीसरी मंजिल पर कर रहे थे काम

जागरण संवाददाता, सोनीपत। ककरोई रोड स्थित देवनगर की गली नंबर दो में निर्माण कार्य के दौरान करंट लगने से दो युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक एक दुकान के ऊपर तीसरी मंजिल पर काम कर रहे थे।

इसी दौरान वे बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। देवनगर में ककरोई रोड स्थित गली नंबर दो में एक दुकान के ऊपर निर्माण कार्य चल रहा था।