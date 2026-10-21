टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में अमृतसर से हथियार लाने वाली कार का मालिक गिरफ्तार; सोनीपत से मुंबई ले गई पुलिस

जागरण संवाददाता, खरखौदा। टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ सोनीपत के खरखौदा से एक और कड़ी जुड़ गई है। शूटरों के लिए अमृतसर से हथियार लाने में इस्तेमाल की गई कार खरखौदा के सांपला मार्ग निवासी जतिन की थी।

एसटीएफ सोनीपत और मुंबई पुलिस की टीम ने बुधवार रात जतिन को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई रवाना हो गई।

14 अक्टूबर को जतिन की कार से अमृतसर गए थे तीन युवक

पुलिस के अनुसार, जतिन अपने स्कूली दोस्त साहिल के माध्यम से उसकी मौसी के बेटे रोहणा निवासी कुणाल के संपर्क में आया था।

कुणाल का खरखौदा के एक ढाबे पर आना-जाना था, जहां साहिल काम करता है और जतिन भी अक्सर जाता था। इसी दौरान जतिन और कुणाल की पहचान हुई।

आरोप है कि कुणाल ने जतिन को अपनी कार से अमृतसर चलने के लिए पांच हजार रुपये किराये पर तैयार किया था। 14 अक्टूबर को जतिन अपनी कार में कुणाल और दो अन्य युवकों को लेकर अमृतसर गया था।

पुलिस के अनुसार, वहां से हथियार सोनीपत लाए गए और बाद में ट्रेन के रास्ते उन्हें मुंबई ले जाया गया।

एसटीएफ और मुंबई पुलिस ने खरखौदा में की कार्रवाई

मामले की जांच में जुटी पुलिस की विभिन्न टीमें लगातार जिले में दबिश दे रही हैं। खरखौदा क्षेत्र में भी अलग-अलग युवकों से पूछताछ की जा चुकी है, जिसमें नाबालिग भी शामिल हैं।